Арестантов будут судить за дачу взяток ради УДО

В Челябинской области арестанты пытались подкупить сотрудников ФСИН ради досрочного освобождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета РФ, двое осужденных исправительной колонии №8 Челябинска обвиняются в покушении на дачу взяток в значительном и крупном размерах.

По версии следствия, в 2013 году арестанты при помощи двух «коллег» пытались передать сотрудникам ФСИН 50 тысяч и 380 тысяч рублей, вырученных от продажи недвижимого имущества.

Однако деньги надзиратели так и не получили: посредники присвоили взятки, потратив их на личные нужды.

Мужчины, не добившись досрочного освобождения, пожаловались на мошенников руководству учреждения, тогда и вскрылось коррупционное преступление. В ходе расследования уголовного дела подозреваемые также помогли изобличить трех сотрудников колонии, получавших от арестантов деньги за пронос на территорию режимного объекта запрещенных предметов. Все трое привлечены к уголовной ответственности. Судебное разбирательство по одному из них продолжается, в отношении других вынесены обвинительные приговоры.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовных дел по фактам дачи взяток не вышедших по УДО арестантов переданы для рассмотрения в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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