«Поскользнулся, упал, очнулся – гипс»: уральские военные опровергли ЧП с попавшим под поезд солдатом

Представители Центрального военного округа озвучили свою версию травмирования военнослужащего южноуральской части.

Как уже сообщал «Новый День» , инцидент с участием 20-летнего жителя Свердловской области, проходящего службу в танковой дивизии Чебаркульского гарнизона, произошел 3 февраля.

Согласно первоначальной версии, на железнодорожном вокзале Чебаркуля солдат-срочник попал под движущийся грузовой состав. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

Между тем, в пресс-службе ЦВО информацию о сбитом товарняком солдате категорически отрицают.

По данным военных, в минувшую субботу военнослужащий чебаркульской части переходил железнодорожный переезд в районе вокзала, «по собственной неосторожности поскользнулся на путях и ударился головой».

Военные отмечают, что несчастный случай произошел с военнослужащим по контракту, а не с солдатом срочной службы, как сообщалось ранее.

«Военнослужащий был оперативно доставлен в военный госпиталь, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, – говорится в официальном сообщении.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.02.18

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