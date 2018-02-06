«Поскользнулся, упал, очнулся – гипс»: уральские военные опровергли ЧП с попавшим под поезд солдатом

Представители Центрального военного округа озвучили свою версию травмирования военнослужащего южноуральской части.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент с участием 20-летнего жителя Свердловской области, проходящего службу в танковой дивизии Чебаркульского гарнизона, произошел 3 февраля.
Согласно первоначальной версии, на железнодорожном вокзале Чебаркуля солдат-срочник попал под движущийся грузовой состав. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.
Между тем, в пресс-службе ЦВО информацию о сбитом товарняком солдате категорически отрицают.
По данным военных, в минувшую субботу военнослужащий чебаркульской части переходил железнодорожный переезд в районе вокзала, «по собственной неосторожности поскользнулся на путях и ударился головой».
Военные отмечают, что несчастный случай произошел с военнослужащим по контракту, а не с солдатом срочной службы, как сообщалось ранее.
«Военнослужащий был оперативно доставлен в военный госпиталь, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, – говорится в официальном сообщении.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 06.02.18
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