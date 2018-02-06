В Челябинске при странных обстоятельствах умер младенец

В Челябинске проводится проверка по факту гибели новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День»в следственном отделе Калининского района, мертвого младенца обнаружили накануне утром в одной из квартир города. Признаков насильственной смерти и каких-либо повреждений на теле месячной девочки не зафиксировано.

После выписки из роддома родители не жаловались на состояние здоровья малышки, врожденных заболеваний у ребенка не было.

Семья, где погиб ребенок, характеризуется положительно.

Согласно предварительному диагнозу, малышка скончалась от синдрома внезапной детской смерти.

Отметим, СВДС наступает от остановки дыхания внешне здорового малыша возрастом до 1 года. Нередко ребенок погибает во сне. В этом случае причину летального исхода не могут определить даже по результатам вскрытия.

В настоящий момент тело ребенка направлено на судмедэкспертизу.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.02.18

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