В Челябинске ищут жертв афериста, нажившегося на чужих квартирах

В Челябинске задержали квартиросъемщика, построившего бизнес на чужом имуществе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, случаи мошенничества с квартирами местных жителей зарегистрированы в период с октября по ноябрь 2017 года в Курчатовском и Советском районах областного центра.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что 26-летний челябинец выискивал объявления о посуточной сдаче квартир. Сразу после оплаты жилья мужчина не заселялся в квартиру, а сдавал ее в аренду третьим лицам. Клиентов аферист искал заранее, при этом требовал предоплату в размере от 3 до 11 тысяч рублей. Естественно, никакие договоры квартиросъемщики не подписывали, документы о праве собственности на указанное жилье лжеарендатор также не показывал. В настоящий момент установлена причастность задержанного к трем преступным эпизодам. По всем фактам мошенничества в отделах полиции Челябинска возбуждены уголовные дела. Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. На время следствия афериста оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений, в том числе на территории Челябинска» – добавили в пресс-службе силового ведомства. Всех граждан, пострадавших от действий мошенника, либо ставшим свидетелями незаконной сдачи квартир, просят сообщить по телефонам дежурной части управления МВД России по Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или службы «02».

Челябинск, Юлия Димова

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