Миасскому застройщику, «кинувшему» дольщиков на 96 миллионов, вынесли приговор

В Челябинской области осудили директора строительной фирмы, обманувшего 140 клиентов.

Как уже сообщал «Новый День» , генеральный директор ООО «Аркона» (застройщик района МЖК в Миассе) обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Следствием и судом установлено, что в период с марта 2014 года по январь 2016 топ-менеджер, действуя в собственных интересах и интересах своего заместителя, заключил заведомо фиктивный безденежный договор о передаче коммерческой фирме 103 квартир стоимостью 76,7 миллиона рублей. Затем застройщик собственноручно подписал и заверил печатью ООО «Аркона» справку об отсутствии финансовых претензий к получателю в связи с полной оплатой указанных денег.

Отметим, контроль за законностью сделок, движением денежных средств по расчетному счету ООО «Аркона» осуществлял главный кредитор компании – ОАО «Челябинвестбанк».

Безвозмездно передав квартиры третьим лицам, топ-менеджеры застройщика фактически вывели из-под контроля банка десятки миллионов рублей, получив возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, гендиректор «Арконы», не контролируя надлежащим образом работу своего зама, предоставил тому возможность и дальше использовать поступающие от участников долевого строительства деньги на собственные нужды. Уголовное дело в отношении заместителя директора «Арконы» выделено в отдельное производство. В настоящий момент мошенник скрывается за границей, в связи с чем объявлен в международный розыск.

В результате действий гендиректора миасские дольщики лишились порядка 96 миллионов рублей: выплаченные застройщику деньги так и не были направлены на строительство дома №6 по улице МЖК Миасса. После утверждения обвинительного заключения материалы дела были переданы в Миасский городской суд.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, гособвинитель запросил для директора «Арконы» 6 лет колонии, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, сроком на 3 года.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ближайшие 2 года.

Также в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевших, заявивших о возмещении причиненного материального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные сроки.

Челябинск, Юлия Димова

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