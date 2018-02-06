ФАС признала чиновников виновными в росте тарифов на пассажирские перевозки

Челябинское УФАС озвучило итоги расследования повышения цен на пассажирские перевозки.

Как уже сообщал «Новый День», антимонопольщики активно заинтересовались работой перевозчиков Челябинска в ноябре прошлого года, когда цены в маршрутках разом подскочили с 23 до 25 рублей. Тогда в городской администрации засомневались (или просто сделали вид) в экономической обоснованности роста тарифов, в связи с чем обратились в надзорный орган с просьбой проверить действия перевозчиков на предмет возможного сговора. Уже на первоначальном этапе расследования в УФАС заявили о признаках картельного сговора в действиях восьми коммерческих структур, обслуживающих городские маршруты, однако проверка затянулась на несколько месяцев, по признанию самого надзорного органа, «из-за сложной ситуации с челябинским транспортом».

Так, с 2015 года, когда вступил в силу закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электротранспортом, все перевозки поделили на регулируемые и нерегулируемые маршруты. Организации из первой группы получили возможность работать по договорам с местными органами власти заключенными по итогам торгов. На остальных возложили обязанность пройти конкурсную процедуру и получить свидетельства об осуществлении перевозок и карты соответствующего маршрута.

Напомним, в апреле 2017 года управление городского транспорта расторгло договоры с МУП «Челябинский автобусный транспорт», после чего предприятие прекратило работу. На смену обанкроченному МУПу пришел ООО «Общественный городской транспорт», впоследствии и получивший право на обслуживание муниципальных маршрутов без проведения торгов. Чтобы придать легитимности своим действиям, чиновники оформили указанные перевозки как нерегулируемые, на основании чего компания получила карты маршрута. Более того, УФАС заподозрил должностных лиц в запутывании жителей Челябинска в нумерации маршрутов путем указания в реестрах регулируемых и нерегулируемых тарифов одинаковых номеров

В итоге, оказалась различной плата за проезд на одних и тех же маршрутах №17, 31, 62.

Перевозчики, обслуживающие челябинцев по нерегулируемым тарифам, оказались вправе устанавливать цену без согласования с органами власти. В настоящее время правомерность действий администрации Челябинска по утверждению реестра муниципальных маршрутов проверяет городская прокуратура.

«В связи с тем, что в городе нет легитимных перевозчиков, которые могут осуществлять перевозку на маршрутах по регулируемому тарифу, отсутствуют и факторы, сдерживающие рост тарифов по нерегулируемым перевозкам», – отмечают в УФАС. По итогам расследования антимонопольный орган выдал управлению городского транспорта предупреждение о необходимости исправить ситуацию с перевозчиками до 15 декабря 2017 года, однако чиновники его проигнорировали. В связи с этим в ближайшее время в отношении администрации будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Челябинск, Юлия Димова

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