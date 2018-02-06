Младенца, найденного мертвым в частном секторе Троицка, убили

В Челябинской области установили причину гибели младенца, брошенного во дворе частного дома.

Как уже сообщал «Новый День» , тело новорожденного мальчика обнаружили в частном секторе Троицка в минувшую субботу.

Первоначально следов, указывающих на криминальный характер смерти, по данным СК, зафиксировано не было. Прибывшим на место следователям мать погибшего заявила, что ребенок скончался во время домашних родов, поэтому она вынесла мертвого малыша на улицу.

Известно, что на учете по беременности 34-летняя женщина не состояла. По факту гибели новорожденного организовали проверку. Тело малыша направили на экспертизу. Вскрытие показало, что малыша задушили.

Впоследствии жительница Троицка призналась, что расправилась с малышом, не желая воспитывать ребенка. По факту убийства матерью новорожденного сына возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что сразу после родов, проходивших в неотапливаемом сарае, женщина перетянула шею малыша пуповиной, перекрыв ему доступ кислорода.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.02.18

ФАС признала чиновников виновными в росте тарифов на пассажирские перевозки. / Необычайно плодовит: челябинцы посадят «Путина в горшок». / В Челябинске полиция задержала чиновника главного управления лесами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»