В Челябинской области более десятка школ и детсадов закрыты на карантин

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в период с 29 января по 4 февраля в медицинские учреждения области с симптомами ОРВИ обратились 24 тысячи 654 жителя, показатель составил 74,6 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 3%.

Сезонный рост заболеваемости отмечен в 27 муниципальных образованиях. В Челябинске за 5 неделю текущего года зафиксировано 10 тысяч 353 случая острой респираторной вирусной инфекции, показатель составил 86,4 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 2,6% и ниже пороговых значений на 20%.

Ситуацию по заболеваемости ОРВИ медики оценивают как неэпидемическую. Между тем, в связи с ростом числа заболевших детей приостановлен учебный процесс в 1 общеобразовательном учреждении, 29 классах 14 школ области, а также в 5 группах 3 детских садов в 8 муниципальных образованиях Челябинской области.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. О случаях заражения гриппом среди южноуральцев не сообщается.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о мерах профилактики респираторных заболеваний:

– избегайте контакта с больными людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлей, чиханием). Если заболели Вы или Ваш ребенок, оставайтесь дома – больной человек может явиться источником инфекции для других людей;

– соблюдайте меры личной профилактики (тщательно мойте руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после пользования общими предметами);

– соблюдайте режим работы и отдыха, не переутомляйтесь, больше находитесь на свежем воздухе, высыпайтесь;

– в закрытых помещениях обеспечьте оптимальный температурный режим, регулярно проводите влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривание.

Челябинск, Юлия Димова

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