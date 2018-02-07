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Среда, 7 февраля 2018, 12:58 мск

Челябинск

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Крупная авария на три дня оставила без воды центр Челябинска

Челябинск, Февраль 07 (Новый День, Юлия Димова) –В Советском районе Челябинска прорвало водовод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «ПОВВ», коммунальная авария произошла 4 февраля в районе дома №14 по улице Плеханова. Из-за порыва трубопровода диаметром 300 милиметров без воды остались жители 11 многоквартирных домов по улицам Свободы, Российской и Плеханова.

На место ЧП выехала аварийная бригада. «Диагностика причины повреждения затруднена большой глубиной пролегания водоводов – до 3 метров – и отсутствием выхода излива на поверхность», – пояснили в муниципальном предприятии. В общей сложности, коммунальные раскопки продолжались три дня.

На время работ жителям был организован подвод питьевой воды автоцистерной. Кроме того, в утренние часы горожанам включали воду, чтобы они могли собраться на работу. Устранить течь удалось лишь 6 февраля, ближе к ночи. Рабочие отыскали место повреждения и установили фланец на раструб чугунной трубы. На данный момент водоснабжение многоквартирных домов полностью восстановлено.

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