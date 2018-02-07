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Среда, 7 февраля 2018, 12:58 мск

Челябинск

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На Южном Урале будут судить вымогателей, похитивших наркокурьера

Челябинск, Февраль 07 (Новый День, Юлия Димова) –Двое жителей Челябинской области предстанут перед судом за похищение и убийство мужчины.

Как сообщили РИА«Новый День»в пресс-службы прокуратуры региона, зверское преступление произошло в феврале 2017 года в Челябинске. По версии следствия, разбойники, договорившись с двумя приятелями (они до сих пор находятся в розыске), возле одного из домов по Краснопольскому проспекту напали на местного жителя, промышлявшего, по их сведениям, распространением наркотиков, требуя у того не менее 400 тысяч рублей.

Потерпевший начал активно сопротивляться, тогда один из подельников,используя электрошокер, ударил его палкой по голове. От удара мужчина потерял сознание. В это время нападавшие опустошили его карманы, похитив два мобильных телефона и 5 тысяч рублей. Затем участники банды перетащили пострадавшего в машину и отвезли в гараж, где намеревались продолжить вымогать деньги. Однако от серьезных травм головы, полученных в результате небрежной перевозки и перемещения, пленник так и не пришел в себя. Пытаясь скрыть следы преступления, разбойники повезли мужчину за город, в салоне автомобиля пассажир скончался. Убийцы закопали труп в лесу недалеко от трассы и скрылись.

Впоследствии банду вымогателей задержали, обвинив их в разбое, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья из корыстных побуждений. Мать погибшего обратилась в суд, требуя возместить ей 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда, а также расходы на погребение сына.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Курчатовский районный суд.

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