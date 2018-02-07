УФАС: жильцов общежитий заставляли платить за тепло по завышенному тарифу

В Челябинске муниципальное предприятие уличили в выставлении завышенных счетов на оплату тепловой энергии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольный орган рассматривает дело в отношении МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» по признакам нарушения порядка ценообразования для отдельной категории потребителей.

В ходе проверки установлено, что на балансе структурного подразделения Южно-Уральской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ЮУЖД находятся жилые помещения (квартиры и общежития), предназначенные для сдачи в наем работникам филиала ОАО «РЖД».

В отопительные периоды тепло в эти дома до ноября 2017 года поставляло МУП «ЧКТС». При этом счета за тепло жителям выставляли по тарифу юрлиц, тогда как наниматели жилых помещений – физические лица.

Отметим, собственник жилфонда не заключал с предприятием договоры на передачу энергоресурса. В связи с тем, что «ЧКТС» является естественным монополистом на данном рынке, между коммунальщиками и «РЖД» сложились фактические отношения по теплоснабжению многоквартирных домов.

«Согласно Постановлению Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 17.06.2014 №1445/14, обязанность потребителей и исполнителей коммунальных услуг оплачивать коммунальный ресурс по тарифу, превышающему плату для населения, противоречит статье 157 Жилищного кодекса РФ и пункту 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам жилых домов и пользователям помещений в многоквартирных домах», – пояснили в УФАС.

Кроме того, тарифные группы потребителей тепловой энергии прописаны в методических указаниях, утвержденных Федеральной службой по тарифному регулированию РФ. Согласно приказу, к тарифной группе «население» относятся граждане, использующие энергию для коммунально-бытовых нужд.

Таким образом, действия МУП «ЧКТС» по выставлению счетов на оплату тепла в жилых помещениях ОАО «РЖД», по данным антимонопольщиков, нарушают Закон о конкуренции.

Отметим, помимо работников железной дороги, завышенные коммунальные счета от МУП «ЧКТС» также получали наниматели квартир и общежитий других юридических лиц, в том числе сотрудники АО «Обувная фирма «Юничел» на улице Молодогвардейцев.

Челябинск, Юлия Димова

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