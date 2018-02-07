В Челябинске бесследно пропала школьница

В Челябинске разыскивают 11-летнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисковом отряде «Легион-Спас», Софья Белоусова пропала 6 февраля в Курчатовском районе. Последний раз девочку видели в 17 часов у дома №109 по Комсомольскому проспекту.

Приметы пропавшей: рост 152 сантиметра, волосы русые, глаза серо-голубые. Была одета в белую шапку с большими помпонами, длинный пуховик горчично-салатового цвета, коричневые сапоги, черные брюки. За спиной был рюкзак с желтым смайликом.

Волонтеры настоятельно просят городан обратить внимание на похожих по описанию детей на улицах и в торговых комплексах. Поисковому отряду также необходима помощь в распечатке и расклейке ориентировок по всем районам города.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам: 8 908 58 48 421, 277-79-11 или «02».

По некоторым данным, ребенка видели сегодня утром в одном из домов на улице 250 лет Челябинску. Волонтеры уже выехали на место.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.02.18

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