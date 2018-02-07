Магнитогорск вошел в ТОП-10 городов мира по стоянию в пробках

Южноуральский центр черной металлургии оказался в числе мировых лидеров по количеству и продолжительности автомобильных пробок.

Данные о городах мира с самыми загруженными магистралями представили аналитики международного агентства INRIX.

Согласно результатам исследования, наибольшее время в заторах – 102 часа за 240 рабочих дней в году – проводят жители Лос-Анджелеса. Второе место занимает столица России. Москвичи теряют в пробках 91 час в год. Тройку лидеров с аналогичным показателем замыкает Нью-Йорк. На следующих строчках расположились Сан-Паулу, Сан-Франциско, Лондон и Богота.

Восьмую строчку в мировом рейтинге занял Магнитогорск: там автомобилисты вынуждены стоять в пробках по 73 часа в год.

Как уже сообщал «Новый День», эксперты INRIX предлагает еще один вариант ранжирования городов – по индексу загруженности. Этот показатель учитывает не просто показатели загруженности в различное время суток и на разных типах дорог, но и относительный процент общего времени поездки, а также размеры города и прочие факторы. В этом рейтинге Магнитогорск с показателем 18 расположился на третьей строчке, уступив лишь Москве (20,1) и Лос-Анжелесу (18,3).

Добавим, Екатеринбург, жители которого проводят в пробках 51 час в год, расположился в международном рейтинге на 36-й строчке.

Челябинск, Юлия Димова

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