Дело куратора «Синего кита», угробившего школьницу, вернули в прокуратуру

В Челябинской области откладывается суд по делу московского почтальона, вербовавшего подростов в «группах смерти».

Как уже сообщал «Новый День», 26-летний парень был задержан в июне прошлого года по подозрению в доведении до самоубийства 13-летней школьницы из Еткуля.

Следователи вышли на администратора «Синего кита», вскрыв в Интернете переписку южноуральской школьницы с неизвестным мужчиной под ником «Илья Спартак».

По данным СК, подросток получала от нового знакомого «роковые задания», например, вырезать лезвием на теле определенную надпись или забраться на крышу высотного здания. Последним пунктом «игры» был приказ свести счеты с жизнью. Следствием установлено, что школьница отказалась выполнять это задание, тогда куратор стал угрожать убийством ей и ее семье. Также собеседник вымогал у школьницы деньги, требуя перечислить ему на карту 20 тысяч рублей.

После переписки в соцсетях девушка попала с диагнозом «отравление» в больницу. После выписки мать увезла дочку на море, однако отдых не пошел ей на пользу. В середине июля подростка нашли мертвой в собственной квартире.

После этапирования в Челябинск задержанного куратора поместили в следственный изолятор. В ходе расследования подозреваемого направили на судебно-психиатрическую экспертизу в Москву. Врачи выявили у него ряд психических недомоганий, а также эпилепсию, однако установили, что общаясь со школьницей, он полностью осознавал свои действия.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела передали в Еткульский районный суд. Первое заседание по уголовному делу о доведении до самоубийства школьницы прошло сегодня в сокращенном порядке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, в ходе рассмотрения материалов дела судья усмотрел недостатки обвинительного заключения, свидетельствующие о нарушении требований уголовно-процессуального законодательства. В частности, прокурор не смог уточнить, обвиняется ли куратор «Синего кита» в доведении до покушения на самоубийство школьницы или в убийстве посредством Интернета неопределенного круга лиц.

Вскрытые нарушения, по мнению суда, препятствуют вынесению приговора, в связи с чем, возникла необходимость вернуть дело прокурору для устранения имеющихся недостатков, не связанных с работой органов предварительного следствия.

Мера пресечения московскому почтальону оставлена прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Юлия Димова

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