С Днем науки: зарплаты российских ученых гораздо меньше средних по стране

В России не ценят деятелей науки: зарплатные ставки ученых падают по всей стране. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Avito Работа», изучив текущий рынок труда в преддверии Дня российской науки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске в IV квартале 2017 года средняя зарплата в категории «Наука и образование» составила 16 тысяч 887 рублей, что на 11,5% меньше чем годом ранее.

В России самые высокие зарплаты в прошлом году предлагали научным сотрудникам Москвы – 40,2 тысячи рублей.

Второе место занял Санкт-Петербург, где средняя ставка 32,5 тысячи рублей. Минимальные зарплаты от 13 до 15 тысяч рублей зафиксированы у ученых в Воронеже, Саратове и Барнауле.

Оклады научных сотрудников, в целом, меньше средних по стране: по итогам года ставка в категории «Наука, образование» составила 24,6 тысячи рублей, что на 29,3% меньше аналогичного показателя по всем вакансиям.

При этом ставки ученых уменьшились за год на 2,3%, в то время как, в общем, по всем категориям отмечен рост – на 5,8%.

За год больше всего выросли оклады научных сотрудников в Набережных Челнах (+28,4%) и Оренбурге (+24,3%).

Оклады в Пензе и Кирове, наоборот, уменьшились на 16%. Несмотря на это, научные деятели в Пензе получали больше своих коллег в стране пропорционально уровню среднегородской заработной платы – 85,2% от общего показателя. В Москве чуть меньше – 80,3%. В Екатеринбурге этот показатель составляет 57%, в Челябинске – 55,6%.

Что касается спроса на вакансии в категории «Образование, наука», его доля в России в IV квартале 2017 года составила 0,5%. Максимальное количество запросов контактов работодателей среди всех городов отмечено в Москве (9,8%), Краснодаре (8,7%) и Самаре (5,7%). При этом число откликов на вакансии в столице за год сократилось на 5,9 процентных пунктов – это самое резкое снижение в стране. Научные сотрудники из Краснодара, напротив, в 2017 году стали активнее искать работу – спрос вырос на 2,3 процентных пункта.

Доля спроса на вакансии для ученых от общего числа запросов контактов работодателей оказалась максимальной в Якутске (13,2%) и Пскове (7,2%).

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.02.18

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