Самые крутые слухи недели: инкогнито из Петербурга

Облом

Говорят, экс-министра экологии Гладкову пока не берут на борт РМК. Идеологи компании считают ее персону слишком одиозной. Пока вроде медники взяли тайм-аут на полгода. Но отдельные источники полагают, что карьера госпожи Г. на Урале, во всяком случае, закончена. Однако другие говорят, что она обратилась к Алтушкину с просьбой устроить ее в один из учебных центров при федеральном Минэкологии. Мол, у центра давние связи и всяческие проекты с Норвегией, а у Гладковой в Норвегии дочь. В общем, просьба понятна: командировки позволят навещать дочку не только за счет личных средств отставленной чиновницы и ее супруга. Алтушкин, якобы, обещал похлопотать.

Фрик?

Чиновники областной администрации держат пари: досидит ли до лета Сушков? И не поставят ли его на Минэкологии, если он в ближайшие два месяца не найдет на эту должность харизматичного министра, которому помогут быстро и эффективно, а также эффектно залатать хотя бы одну из экологических дыр Челябинска или Коркино.

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Дело в том, что ушлые аппаратчики полагают, что он слишком усердно начал выполнять распоряжения главного начальника, не имея ни команды, ни серьезных полномочий, ни реальных связей среди элит. Мол, обычный чиновник, ну кто станет из бонз типа Аристова или Зюзина с ним за жизнь выпивать?!

Из тюрьмы на свалку

Говорят к мусорным проектам в Че магнитогорская команда намерена привлечь семью бывшего чиновника – областного и федерального уровня – Романа Панова. Пановы заявлялись на целый ряд проектов по мусороутилизации на юге области. Арест и приговор главного кормильца и лоббиста семьи свели все усилия на нет. Но, ввиду сложной ситуации с помойками в Че, нынешние управленцы решили «дать людям шанс». И отмотавшему срок Роману Юрьевичу тоже.

Ширится, растет заболевание

Слухи об отставке нынешнего губернатора заставляют шевелиться в этом направлении даже давно вышедших из повестки персонажей. Так, к вице- премьеру Рогозину зачастил Олег Бочкарев – своеобразной репутации директор завода электромашин. А к Сергею Кириенко номинантов возят чуть ли не каждую неделю – у него уже побывали и Гартунг, и Видгоф, и даже Илья Ананьев. Меж тем, по силовикам региона пополз слух, что федералы пришлют некоего варяга – из структур ФСБ, но уже апробированного на гражданской госслужбе – сорокалетку + из путинского призыва. Остальные граждане немного расстроились: не Гришанкова ли? Но их успокоили: новым губернатором станет инкогнито. Само собой, из Петербурга.

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Челябинск. Другие новости 08.02.18

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