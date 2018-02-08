На Южном Урале двое детей наелись таблеток

В Челябинской области дети случайно отравились противосудорожным препаратом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в Коркино. 13-летний мальчик вместе с 5-летней сестрой, оставшись вдвоем в квартире, от скуки вскрыли домашнюю аптечку и решили попробовать лекарство для взрослых. Съев большую дозу таблеток, дети получили сильнейшее отравление.
Подростка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы, его сестренку направили на лечение в детское медучреждение, сообщает «Горняцкая правда».
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ПДН устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 08.02.18
Металлургов Магнитки признали лидерами в развитии кадрового потенциала. / Топ-менеджера челябинского завода, угробившего в аварии четырех человек, отправили в СИЗО. / Самые крутые слухи недели: инкогнито из Петербурга. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»