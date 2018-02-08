На Южном Урале двое детей наелись таблеток

В Челябинской области дети случайно отравились противосудорожным препаратом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел накануне в Коркино. 13-летний мальчик вместе с 5-летней сестрой, оставшись вдвоем в квартире, от скуки вскрыли домашнюю аптечку и решили попробовать лекарство для взрослых. Съев большую дозу таблеток, дети получили сильнейшее отравление.

Подростка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы, его сестренку направили на лечение в детское медучреждение, сообщает «Горняцкая правда».

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ПДН устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

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