В центре Челябинска из-за аварии встали трамваи

В Челябинске авария с трамваем парализовала движение общественного транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня около 9 часов на перекрестке улиц Кирова и Калинина.
По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen Golf не уступил дорогу трамваю 20-го маршрута. Удар пришелся в бок легковушки, ДТП обошлось без пострадавших. Между тем, авария спровоцировала огромную пробку на трамвайных путях. Судя по видео, опубликованном в соцсетях, на улице Кирова скопилось около двух десятков вагонов, следовавших в сторону Теплотехнического института.
В настоящий момент движение электротранспорта в центре Челябинска полностью восстановлено.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 08.02.18
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