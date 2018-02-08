Депутат – заведующая детсадом попалась пьяной за рулем

В Троицком районе заведующую детсадом лишили прав за пьяную езду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение по административному делу в отношении руководителя дошкольного учреждения, по совместительству депутата Бобровского сельского поселения, опубликовано на сайте судебного участка №1 Троицкого района.

Согласно материалам дела, инцидент произошел ночью 14 января на 3 километре автодороги ГРЭС – Бобровка. Автоинспекторы остановили на трассе отечественную легковушку. От женщины-водителя исходил сильный запах алкоголя. Автоледи направили на медицинское освидетельствование, подтвердившее наличие спиртного в крови. Пьяную женщину отстранили от управления автомобилем и выписали протокол об административном правонарушении.

В судебном заседании депутат с предъявленным ей обвинением согласилась. Мировой суд признал подсудимую нарушившей часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Заведующей детским садом назначено минимальное наказание в виде 1,5 лет лишения водительских прав с выплатой административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня получения копии постановления.

Челябинск, Юлия Димова

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