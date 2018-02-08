Мирная блокада: в Нязепетровске чиновники перекрыли жителям проезд к дому

Администрация Нязепетровска заблокировала проезд к жилому сектору.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, по обращению местных жителей проведена проверка исполнения органом власти требований федерального закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Установлено, что в муниципальной собственности администрации Нязепетровского городского поселения находится деревянный мост через реку Ураим. В связи с аварийным состоянием моста проезд по нему запрещен: на въезде и выезде установлены соответствующие дорожные знаки. Между тем, на другом берегу реки пролегает улица Школьная, на которой расположены десятки жилых домов.

Из-за необдуманных действий чиновников горожане оказались в заложниках ситуации: дорога через аварийный мост – единственный способ проехать к дому на автомобиле.

«Какая-либо работа по восстановлению либо реконструкции моста администрацией Нязепетровска не велась, иные меры, направленные на обеспечение проезда граждан к своим домам не принимались», – пояснили в прокуратуре.

Кроме того, из-за отсутствия транспортного сообщения жители Нязепетровска оказались лишены скорой медицинской помощи, в случае ЧП горожанам не помогут и сотрудники МЧС, газовая и другие службы, что создает угрозу жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки прокурор обратился в суд, требуя возложить на чиновников обязанность по строительству нового моста через реку Ураим. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Согласно нормам федерального закона в срок до 1 октября 2018 года администрация поселения обязана сдать в эксплуатацию дорожное сооружение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.02.18

Депутат – заведующая детсадом попалась пьяной за рулем. / В центре Челябинска из-за аварии встали трамваи. / На Южном Урале двое детей наелись таблеток. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»