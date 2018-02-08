В Челябинске фитнесс-инструктора осудили за контрабанду анаболиков

Жителя Челябинска отправили в колонию за контрабанду сильнодействующих веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, на скамье подсудимых оказался 26-летний фитнесс-инструктор одного из спортивных клубов города.

Следствием и судом установлено, что мужчина дважды получил по почте из Белоруссии анаболические стероиды – тестостерон, станозолол и метандиенон общей массой около 60 граммов. Впоследствии запрещенные препараты горожанин продал четырем клиентам, разместив объявление в Интернете.

В июле 2017 года при попытке сбыть очередную партию анаболиков возле спортивного клуба фитнесс-тренера задержали полицейские.

Мужчине предъявили обвинения в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ, в крупном размере.

Калининский районный суд приговорил контрабандиста к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Юлия Димова

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