«Стабильная экономика» в действии: прожиточный минимум южноуральца сократили на 558 рублей

Губернатор Челябинской области снизил величину прожиточного минимума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

В расчете на душу населения прожиточный минимум южноуральца в IV квартале 2017 года установлен на уровне 8 тысяч 962 рублей.

Напомним, в предыдущем квартале минувшего года он достигал 9 тысяч 520 рублей.

По основным социально-демографическим группам населения отныне утвержденный показатель рассчитан следующим образом: для трудоспособного населения – 9 тысяч 581 рубль, для пенсионеров – 7 тысяч 415 рублей, для детей – 9 тысяч 258 рублей.

Напомним, прожиточный минимум необходим для расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсии по старости, а также для определения стипендий, пособий и других социальных выплат, устанавливаемых на федеральном уровне.

Снижение прожиточного минимума автоматически сокращает число претендентов на определенные льготы и субсидии.

Такое положение дел на фоне заявлений российских деятелей о стабильном росте экономики и о рекордно низкой инфляции, оказавшейся «абсолютным благом для потребителей», выглядит как издевательство над народом, давно потерявшим веру в материальное благополучие.

Напомним, еще в конце прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что росссиянам лишь кажется, что подорожали продукты в магазин: во всем виноваты скачки цен на плодоовощную продукцию. Мол, потребители в отличие от статистических органов не фиксируют ежемесячно цены, а их рост замечают лучше, чем снижение.

Челябинск, Юлия Димова

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