До -27°C: на Южный Урал возвращаются морозы

В Челябинской области резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня днем столбики термометров покажут -4, -9°C, в низинах похолодает до -15°C.

В ночь на субботу температура опустится до -17, -22°C, в низинах до -27°C. В дневные часы по области -3,-8°C, в южных районах до -12°C.

Ветер преимущественно северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

В Челябинске ближайший уикенд окажется менее морозным. В дневные часы от -4 до -8°C, ночью температура воздуха опустится до -17, -19°C.

Челябинск, Юлия Димова

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