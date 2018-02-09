В Челябинске бездомный с ножом обчистил офис микрозаймов

В Челябинске задержали разбойника, ограбившего офис микрозаймов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел 6 февраля в поселке Новосинеглазово. Грабитель ворвался в помещение микрофинансовой организации и, угрожая сотруднице ножом, похитил 8 тысяч рублей.

К моменту приезда полиции злоумышленник скрылся. По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали спустя сутки: им оказался ранее судимый 42-летний миасец без определенного места жительства. Грабителя поместили под стражу.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность разбойника к аналогичным преступлениям. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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