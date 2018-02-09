В Челябинске гаишник-взяточник отделался крупным штрафом

В Челябинске бывшего сотрудника ГИБДД оштрафовали за взятку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло 17 мая прошлого года. Дорожный полицейский остановил водителя «Мазды», мужчина за рулем иномарки был в стельку пьян. Однако вместо направления на медосвидетельствование и отстранения водителя от управления транспортом сотрудник Госавтоинспекции предложил нарушителю отпустить его за 30 тысяч рублей.

Однако всей суммы у водителя с собой не оказалось.

Заплатив инспектору лишь 5 тысяч рублей, мужчина оставил ему свой телефон и договорился встретиться позднее.

Через несколько дней гаишник стал звонить нарушителю и требовать возвращения долга. Предприимчивый горожанин сообщил о полицейском-взяточнике в следственные органы. При передаче оставшейся части взятки сотрудника ГИБДД задержали.

8 февраля Калининский районный суд вынес приговор коррупционеру в погонах. Экс-полицейскому назначили штраф в размере 1,2 миллиона рублей, а также лишили права занимать должности на госслужбе и в МВД сроком на 3 года.

Челябинск, Юлия Димова

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