Слабовидящим детям Урала показали магию кино

Юные жители Кургана и Челябинска с нарушением зрения «прикоснулись» к настоящей сказке.

Благотворительный показ фильма с тифлокомментариями «Жили-были мы» прошел 9 февраля при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», компании «МегаФон» и «Студии Первый А».

Ребята смогли представить все, что происходило на экране, «увидеть» движения и цвет благодаря специальной технологии тифлокомментариев – словесному описанию предметов, действий и явлений. Все они искренне волновались за главную героиню и прожили эти полтора часа с героями фильма.

«Мы не первый год сотрудничаем с Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых. Вдохновившись удачным опытом и позитивными отзывами зрителей, мы организовали показ фильма и в Кургане. Встреча получила живой отклик: многие маленькие зрители впервые побывали в кино и получили незабываемые эмоции», – сообщает директор «МегаФона» в Челябинской области Анна Козлова.

Семейный фильм-сказка «Жили-были мы» снят по мотивам повести «Хрустальный ключ», ставшей лауреатом III Международного конкурса им. Сергея Михалкова.

«Мы регулярно проводим показы кинолент, но все они для взрослых слабовидящих людей – читателей библиотеки. Благодаря «МегаФону» впервые мы пригласили самую младшую аудиторию. Адаптированный фильм помог детям почувствовать себя полноценными зрителями. Это настоящее событие для юной публики», – рассказывает директор ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» Светлана Турукина.

Челябинск, Юлия Димова

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