Челябинскому бизнесмену, оставившему южноуральцев без отдыха и 1,2 млн рублей, вынесли приговор

В Челябинске владелец турфирмы «прокатил» клиентов с автобусными турами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Советского райсуда, 30-летний челябинец признан виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием и в мошенничестве в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году местный житель купил юридическую фирму ООО «1 гильдия» (торговая марка «Седьмой континент»), арендовал офис и разместил объявления о продаже туристических путевок из Челябинска в Самару, Казань и поселок Вардане Краснодарского края.

С июня по август бизнесмен заключил договоры с 36 клиентами на общую сумму около 700 тысяч рублей, но туры не оплатил, а деньги потратил на личные нужды.

Кроме того, владелец турфирмы н заплатил более 550 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю, с которым ранее договорился о перевозке клиентов «1 Гильдия» в места отдыха. За пять автобусных туров частник получил лишь 54 тысячи рублей.

Суд приговорил мошенника к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Также удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

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