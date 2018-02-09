Иномарку намотало на шлагбаум железнодорожного переезда

В Кыштыме водитель внедорожника протаранил железнодорожный шлагбаум.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем в районе ЧГРЭС. 59-летний водитель «Шевроле Нива», подъезжая к переезду, не заметил красный сигнал семафора. В следующую секунду автомобилист на скорости влетел в уже опустившийся шлагбаум и повредил металлические плиты, заграждающие проезд во время движения поезда.

В результате происшествия никто не пострадал. По словам водителя, на подъезде к железной дороге его ослепило яркое солнце, что и стало причиной столкновения, сообщает «Кыштымский рабочий».

За повреждение механического контролера проезда мужчине грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Также виновнику аварии грозит административная ответственность за выезд на «красный» сигнал семафора.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 1 тысячи рублей либо лишение водительских прав сроком на полгода.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

На движение железнодорожных составов происшествие не повлияло.

Челябинск, Юлия Димова

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