На один день Челябинск превратится в столицу детского футбола

Футболисты из детских домов Челябинской области сыграют за поездку в Лондон.

Во вторник, 13 февраля, рекордное количество участников ­– 18 команд встретятся на Центральном стадионе в матчах первого этапа турнира среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Сборные будут бороться за титул победителя и главный приз – поездку в Лондон на мастер-класс к игрокам легендарного футбольного клуба «Арсенал».

Впервые в Челябинской области в турнире «Будущее зависит от тебя» на поле выйдут более 200 игроков – мальчишек и девчонок от 12 до 15 лет.

«Этот футбольный турнир – уникальный шанс для ребят из детских домов попробовать свои силы, проявить выдержку и упорство в достижении цели, ощутить спортивный азарт и радость победы. Благодаря проекту все больше мальчишек и девчонок начинают заниматься спортом, для некоторых футбол становится не только любимым увлечением, но и профессией», – отмечает директор компании «МегаФон» в Челябинске Анна Козлова.

Все желающие могут поддержать начинающих спортсменов. Соревнования в Челябинске состоятся 13 февраля на Центральном стадионе (ул. Коммуны, 98) с 11:00 до 13:30. Вход свободный.

Игры первого этапа турнира пройдут в 7 регионах Большого Урала. Команды-победители получат приглашение на полуфинал, который пройдет 1 марта в Екатеринбурге. Победители полуфинала отправятся представлять регион на финальные игры в Сочи, где разыграют главный приз – поездку в Лондон.

Всероссийские соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя» проводятся по инициативе компании «МегаФон», общественной организации «Российский футбольный союз», министерства спорта Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации. В Челябинске поддержку оказывает дирекция спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне в Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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