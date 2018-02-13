Оперативника, сфабриковавшего дело совладельца ЧТПЗ, отправили в колонию

Суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному антикоррупционного главка МВД России и его подельнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Московского городского суда, сотрудник главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции признан виновным в превышении должностных полномочий. Следствием и судом установлено, что в 2014 году оперативник сфальсифицировал материалы оперативно-розыскной деятельности по уголовному делу в отношении совладельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

Напомним, топ-менеджер ЧТПЗ был задержан в марте 2014 года по подозрению в коммерческом подкупе. По версии следователей, Комаров через посредника предложил 300 тысяч долларов ревизору ФГУП «Промресурс», на тот момент занимавшемуся проверками на крупных металлургических производствах страны.

В июне 2015 года материалы направили на утверждение в Генеральную прокуратуру, однако обвинительное заключение не было подписано: дело вернули в Следственный комитет. В 2016 году уголовное преследование совладельца ЧТПЗ было прекращено в связи с фальсификацией доказательств его виновности.

Отметим, на скамье подсудимых вместе с сотрудником антикоррупционного главка также оказался бывший гендиректор ФГУП «Промресурс», именно он написал заявление о противоправных действиях Комарова и Шибанова. Ему вменили пособничество при превышении должностных полномочий, незаконное хранение оружия и подделку документов.

Поскольку уголовное дело имеет гриф секретности, слушания частично проходили в закрытом режиме. Судья огласил лишь вводную и резолютивную части приговора. Обвиняемым назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Юлия Димова

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