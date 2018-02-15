Южноуральские деревообработчики задолжали двум сотрудникам большее 300 тысяч рублей

Судебные приставы заставили коркинское предприятие выплатить двум рабочим задержанную зарплату. Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП по Челябинской области, в результате действий судебных приставов Коркинского городского отдела два работника ООО «Конэкт» получили задержанную предприятием заработную плату. Общая сумма задолженности составила 336 тысяч рублей. Взыскание было произведено путем списания с заблокированного счета деревообрабатывающего предприятия. Представители организации были возмущены действиями судебных приставов, сообщив, что эти средства они намерены были отправить на погашение текущих налогов, но им напомнили, что взыскание заработной платы в очередности взыскания имеет приоритет, поэтому эти деньги были направлены именно работникам предприятия. Впрочем, сумма, поступившая на заблокированный счет организации, значительно превышала размер взыскания по заработной плате, поэтому приставы также перечислили частично налоги, долг в пользу поставщика энергоресурсов, а также исполнительский сбор по оконченным в ноябре 2017 года исполнительным производствам по взысканию заработной платы. Тогда восемь человек из числа работников предприятия получили в сумме более 200 тысяч рублей. На исполнении судебных приставов остается взыскание налоговой задолженности в размере 1,7 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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