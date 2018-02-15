В Челябинске экс-сотрудник МЧС, похитивший 12,5 миллиона рублей, избежал тюрьмы

Бывшего инженера ГУ МЧС России по Челябинской области осудили за мошенничество в крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», преступления были совершены в период с 2009 по 2016 год. Работая сначала главным специалистом отдела дознания, затем замначальника управления надзорной деятельности, после – старшим инженером отдела госпожарнадзора, сотрудник МЧС, нарушая требования федерального закона, через доверенных лиц руководил ООО «Пожарный декларант». Компания занималась составлением планов эвакуации объектов, защитной обработкой материалов и монтажом пожарных сигнализаций.

Пользуясь служебным положением, сотрудник МЧС оказывал коммерческой структуре общее покровительство.

В свою очередь, организация также заключала договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о проведении независимой оценки пожарных рисков, при этом условия соглашений не исполняла.

Для создания видимости работы сотрудник МЧС подписывал фиктивные заключения, документы затем передавали заказчикам.

Причиненный коммерсантам Челябинской и Свердловской областей ущерб оценили в 12,5 миллиона рублей.

Тракторозаводский районный суд признал сотрудника госпожарнадзора виновным в крупной афере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В связи с отсутствием судимостей и наличием малолетних детей обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.02.18

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