В Челябинске автобус впечатал маршрутку в дерево

В Челябинске столкнулись маршрутка и автобус.

Как передает корреспондент РИА, дорожная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня около 9 часов на улице Трактовой в районе АМЗ. Свидетели происшествия опубликовали фотографии в соцсетях.

По данным очевидцев, водитель ПАЗа 40-го маршрута высадил пассажиров на конечной остановке и принялся разворачиваться.

В этот момент его решил обогнать ехавший позади водитель микроавтобуса 48-го маршрута. Не дождавшись, пока автобус завершит маневр, маршрутчик прибавил газу, но потерял управление и на скорости врезался в ПАЗ.

От удара микроавтобус отбросило на обочину и впечатало в дерево. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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