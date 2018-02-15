Пять лет спустя: ученые переписали историю челябинского суперболида

Челябинские астрофизики вместе с учеными NASA выпускают книгу о метеорите на английском языке.

Как передает корреспондент «Новый День», работа над научно-популярной книгой о падении небесного тела в озеро Чебаркуль, ведется с 2014 года. Сразу после взрыва челябинского метеорита ученые и студенты Челябинского госуниверситета отправились в экспедиции по изучению последствий «вторжения» космического гостя на землю и сбору разлетевшихся на десятки километров осколков.

Результаты исследований, в том числе фотографии очевидцев происшествия, легли в основу комплексного труда «Челябинский суперболид». Первоначально, выпустить книгу планировалось ко второй годовщине падения метеорита – в 2015 году.

Однако работа затянулась, в итоге ученые решили подвести итоги пятилетнего исследования болида, дополнив биографию небесного тела новыми фактами.

Историю падения челябинского метеорита подготовил научный коллектив из 12 соавторов, среди них старший аналитик NASA – директор Гринвичского научно-технологического института в США, астрофизик Николай Горькавый.

В настоящий момент специалисты занимают переводом книги на английский язык. На прилавках магазинов издание может появиться уже в 2018 году.

Напомним, космическое тело взорвалось в небе над Южным Уралом утром 15 февраля 2013 года. Ударная волна выбила окна в 7 тысячах челябинских зданий, более 1,5 тысяч местных жителей пострадали из-за осколков и падения оконных рам. По космическим меркам, метеорит был небольшим – его диаметр не превысил 17 метров, весил он около 10 тысяч тонн и влетел в атмосферу на скорости 19 километров в секунду.

Челябинск, Юлия Димова

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