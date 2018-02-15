На Южном Урале мать, убившую грудную дочь, приговорили к 10 годам тюрьмы

Жительнице Челябинской области, добившейся суда присяжных для всех женщин России, вынесли приговор.

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2015 года жительница Бредов была приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство четырехмесячной дочери. Следствием и судом установлено, что 23 февраля того же года молодая мать, не желая воспитывать собственного ребенка, несколько раз ударила малышку твердым тупым предметом по голове, отчего девочка скончалась на месте.

Впоследствии осужденная, решив добиться смягчения приговора, пожаловалась в Конституционный суд на Уголовно-процессуальный кодекс РФ, лишивший женщин права на суд присяжных. Суд встал на сторону заявительницы и признал нормы УПК противоречащими Конституции. После этого Челябинский облсуд отменил обвинительный приговор горе-матери, также признав нарушения ее прав на защиту в стадии предварительного следствия. Женщину выпустили на свободу, а дело вернули в прокуратуру.

После утверждения обвинительного заключения материалы поступили в Челябинский областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей.

Напомним, 24 января текущего года в постоянной сессии Челябинского облсуда в Магнитогорске коллегия присяжных вынесла женщине обвинительный вердикт, отметив, что подсудимая не заслуживает снисхождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, на основании вердикта присяжных сегодня суд назначил женщине наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Челябинск, Юлия Димова

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