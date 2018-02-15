В трех южноуральских городах на карантин закроют все школы

В трех городах Челябинской области объявлен тотальный карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Озерска, в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями с 17 февраля приостанавливается учебный процесс во всех школах ЗАТО. Также карантин объявлен в учреждениях начального и среднего профессионального образования (1 и 2 курс) и в учреждениях дополнительного образования.

Кроме того, с 19 февраля в Озерске отменены все спортивные и культурно-массовые мероприятия. Согласно решению, принятому на повторном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, карантин продлится до 22 февраля включительно.

Высокая заболеваемость ОРВИ отмечена и в других муниципалитетах региона.

В ближайшую субботу на карантин закроют все школы Катав-Ивановска и Юрюзани. Отметим, 16 февраля учебный процесс там пройдет в сокращенном режиме: школьникам раздадут домашние задания и отправят домой. При этом сельские школы и филиалы продолжат работу и в период карантина.

Не исключено, что в ближайшее время на внеплановые каникулы могут отправить школьников Сатки, Копейска и Октябрьском районе, где также отмечено большое количество заболевших.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщал о введении противоэпидемических мероприятий в медицинских и социальных учреждениях Саткинского, Каслинского, Увельского районов и Южноуральска.

Челябинск, Юлия Димова

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