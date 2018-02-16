В Магнитогорске маршрутчик умер на глазах у пассажиров

В Магнитогорске водитель маршрутного такси скончался на работе.

Как передает корреспондент «Новый День» , инцидент произошел накануне около 20 часов на перекрестке улиц Советской и Вокзальной. Водитель микроавтобуса 48-го маршрута, подъехав к остановке, резко почувствовал себя плохо. Мужчина вышел на улицу подышать свежим воздухом и через мгновение упал на дорогу.

Очевидцы происшествия вызвали «скорую», однако маршрутчик скончался до приезда медиков. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

В связи с тем, что ЧП произошло на остановке, никаких последствий для пассажиров и других участников движения инцидент не имел, пишет «Верстов. Инфо».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, по факту случившегося проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.02.18

Челябинку, бывшую «звеньевой» в сети наркодилеров, отправили в колонию на восемь лет. / В Коркино уволили замдиректора детдома, оплатившую свои штрафы из денег воспитанников. / 16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»