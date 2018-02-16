Челябинец отсудил у коммунальщиков 130 тысяч рублей за потоп в спортклубе

В Челябинске управляющую компанию обязали возместить ущерб за дважды лопнувшую трубу.

Как сообщили РИА«Новый День» в пресс-службе Калининского райсуда, рассмотрено гражданское дело по иску собственника нежилого помещения к ООО «ДЕЗ Калининского района». Заявитель указал, что в результате коммунальных аварий, произошедших в феврале и марте 2017 года, оказался затоплен принадлежащий ему спортклуб площадью 182,5 квадратного метра, в частности, повреждена внутренняя отделка помещения.

В добровольном порядке возмещать причиненный собственнику вред в УК отказались.

Суд установил, что причиной порыва сетей горячего водоснабжения в подвале многоквартирного дома явилось ненадлежащее исполнение обязанностей по обслуживанию инженерных систем. Владелец спортклуба потребовал от коммунальщиков 160 тысяч рублей на ремонт зала, неустойку в размере 512 тысяч, компенсацию морального вреда в 30 тысяч, штраф и возмещение расходов по оценке ущерба – 8 тысяч рублей.

Определяя размер компенсации, суд постановил, что по закону РФ «О защите прав потребителей» истец не является таковым, поскольку затопленное помещение не используется для личных, семейных, бытовых нужд, в результате лишь частично удовлетворил его требования.

По итогам рассмотрения дела «ДЕЗ Калининского района» обязали выплатить горожанину 132,6 тысячи рублей на ремонт спортклуба.

Челябинск, Юлия Димова

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