В Челябинске напали на управление ФСБ

Челябинские анархисты атаковали здание регионального УФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об акции «в знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами» челябинские представители движения поведали в соцсетях. Соответствующий видеоролик размещен на странице сообщества «Народная самооборона – Челябинск».

На записи видно, как ночью несколько молодых людей в черных одеждах вывешивают на забор регионального управления ФСБ плакат с обвинениями. Затем один из анархистов бросает на территорию закрытого объекта дымовую шашку и все разбегаются.

Участники акции заявляют, что таким образом они выразили свое возмущение репрессивным методам спецслужб и поддержали политзаключенных-анархистов из других городов.

«В октябре 2017 года в городе Пенза сотрудники ФСБ арестовали шестерых анархистов и антифашистов по обвинению в создании террористического сообщества. За этим последовала серия обысков у анархистов и антифашистов по всей России – объектами внимания спецслужб становились совершенно разные, не связанные друг с другом люди из разных городов. Наконец, в январе 2018 года последовали новые аресты», – сообщают члены «Народной самообороны» в соцсети..

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области корреспонденту РИА «Новый День» комментировать произошедшее отказались.

Челябинск, Юлия Димова

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