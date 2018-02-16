Южноуральский школьник пострадал из-за неуемного любопытства

В Карабаше подросток попал в больницу, экспериментируя со взрывчатым веществом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое мальчишек 14 и 15 лет, копаясь в мусоре, нашли закрытый ящик. Вскрыв его, приятели обнаружили внутри три металлических банки с порохом. Содержимое они перенесли на чердак заброшенного дома и там решили проверить, насколько горючая смесь.

С этой целью один из мальчишек закурил сигарету и поднес уголек к пороху, сообщает «Карабашский рабочий».

Вспыхнувшее пламя моментально опалило подростку лицо. Испуганные дети побежали за помощью в больницу. Врачи сообщили о происшествии в полицию.

В настоящий момент сотрудники МВД выясняют, кто выбросил на помойку взрывоопасный ящик, допрашивают родителей школьников. Уже известно, что взрослые особо не участвовали в жизни сыновей и узнали о происшествии после того, как их детьми заинтересовалась полиция.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.02.18

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