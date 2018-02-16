У браконьеров конфискуют ружья и снегоходы

В Челябинской области у нелегальных охотников предложили отбирать оружие и транспорт. Данная инициатива прозвучала на круглом столе, посвященном росту массового браконьерства в регионе.

Поводом для обсуждения нехватки полномочий южноуральских охотинспекторов и недостаточных мер профилактики отлова диких животных стал вопиющий случай, произошедший 10 февраля в Карталинском районе.

Как уже сообщал «Новый День», во время задержания группы браконьеров, убивших двух косуль, был застрелен государственный инспектор охотнадзора. Мужчину, имевшего при себе лишь видеокамеру, один из нарушителей, не желая оплачивать штраф, убил выстрелом в грудь с метрового расстояния. Впоследствии преступника арестовали, а инспектора посмертно представили к ордену Мужества.

По мнению участников круглого стола, основной причиной роста браконьерства на Южном Урале является дефицит охотинспекторов.

На сегодняшний день в регионе их 23, нагрузка на каждого порядка 350 тысяч гектаров охотничьих угодий, в отдельных районах достигает 650 тысяч га. Согласно расчетам специалистов, для нормальной работы необходимо 96 инспекторов. Теоретически, удостоверение и нагрудный знак госинспектора может получить любой егерь, сдавший экзамен. Однако на практике представители охотхозяйств не могут пройти тестирование, включающее в себя огромный блок юридических вопросов.

Еще одной нерешенной проблемой охраны охотугодий остается отсутствие у инспекторов полномочий по составлению административных протоколов и досмотра транспортных средств. Чтобы повысить эффективность работы, необходимо внести соответствующие поправки в федеральное законодательство. Отметим, после убийства карталинского инспектора его коллеги заявили о необходимости вернуть представителям охотнадзора право пользоваться оружием. Напомним, запрет на вооруженные рейды был установлен в 2015 году.

Участники круглого стола также обратили внимание на ужесточение наказания для браконьеров, в частности, увеличение размера штрафов и конфискацию имущества.

По данным представителей МВД, штрафы платят далеко не все, но если браконьер лишится снегохода и ружья, то ему просто не на чем будет охотиться. По итогам встречи общественная палата Челябинской области намерена обратиться в комитет Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды для рассмотрения поправок в закон.

Челябинск, Юлия Димова

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