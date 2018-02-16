Мэрия Челябинска начала вытеснять маршрутки с востребованных направлений

В Челябинске ликвидируют два маршрутных такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении транспорта, с 19 февраля официально прекращается обслуживание коммерческих автобусных маршрутов №9 («Бейвеля – Мамина») и №79 («Зоопарк – ЧМК»).

По данным чиновников, договоры с частными перевозчиками были расторгнуты из-за многочисленных нарушений, в том числе, несоблюдения расписания и трассы движения.

Данные маршруты исключены из реестра транспортной сети, новые конкурсы на них проводиться не будут.

В качестве альтернативы маршрута №9 городские власти предлагают жителям северо-запада воспользоваться услугами других перевозчиков, курсирующих по данному направлению, а также троллейбусными маршрутами №16, 19, 26 (ни один из них до улицы Мамина не доходит: придется ехать до поселка Первоозерный и идти пешком несколько кварталов через частный сектор по дорогам без тротуаров. Между тем, улица Мамина отличается довольно плотной многоэтажной застройкой).

По трассе маршрута № 79 курсирует троллейбус № 14 «ЧМК – ПКиО», поясняют в городском управлении транспорта. Правда, для того, чтобы попасть в зоопарк, воспользовавшись этим маршрутом, Жителям ЧМК с детьми придется сначала дойти от проспекта Ленина до парка Гагарина и пройти практически через весь парк. Да и ходит троллейбус гораздо реже маршрутки: в часы пик интервал движения составляет 10- 15 минут, днем – до 30 минут, а вечером троллейбус ходит раз в час и к 21:00 уже заезжает в депо.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.02.18

Гибель рабочего в шахте лифта челябинской новостройки закончилась уголовным делом. / У браконьеров конфискуют ружья и снегоходы. / В Миассе выпивоха сорвал противопаводковые учения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»