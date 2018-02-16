Бросили дважды: в больнице Копейска детей-отказников лишили ухода и присмотра

Жители Копейска пожаловались на сотрудников детской больницы, наплевавших на брошенных детей.

Как передает корреспондент «Новый День», о детях-отказниках и равнодушном отношении медперсонала поведали горожане, побывавшие в стационаре детского отделения городской больницы №1.

По словам одной из женщин, лежавшей там вместе с дочерью, на ее глазах в соседней палате сутки напролет ревели два мальчика-отказника младше двух лет. Одного ребенка горе-мать привела в больницу, заявив, что сын не ел уже четыре дня и ей нечем его больше кормить. Не балуют малышей едой и в медучреждении.

По факту подкидыши, поступая на обследование в больницу, оказываются брошены дважды: медсестры также не обращают на малышей практически никакого внимания, заходят к ним в палату всего пару раз за день.

Горожанка добавляет, что заболевших детей водят на ингаляции без обуви по холодному полу, а одного из мальчишек и вовсе оставили спать на резиновом матраце. «О том, какой запах стоит в палате, я вообще промолчу, по всей видимости, памперсы им раз в день меняют. Один из мальчиков вымазал бананом постельное белье. Пришла санитарка и с матами это постельное сняла, – цитирует «31 канал» пациентку больницы. – В палатах довольно холодно, я сплю одетая и мёрзну под одеялом. А ребёнок полдня спал на клеенчатом матрасе. На вопрос, почему он без постельного белья, мне сказали, что он его скинул».

Негативные отзывы о работе сотрудников медучреждения оставляют копейчане и в соцсетях. Некоторые вспоминают, что, угощали плачущих отказников сладостями, однако медсестры запретили подходить к пациентам со словами: «Таких детей трогать нельзя, они должны привыкать к отсутствию внимания. И чем раньше, тем лучше. Они пару часов орут, потом замолкают, если их не трогать».

Неравнодушные горожане уже организовали сбор средств на покупку памперсов, одежды и фруктов для брошенных пациентов больницы.

Жалобами на отсутствие ухода за детьми в медучреждении также заинтересовались в городском отделе полиции. В настоящий момент сотрудники МВД проводят проверку информации о нарушении прав несовершеннолетних, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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