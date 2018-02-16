Уик-энд в Челябинской области начнется со смога

В двух южноуральских городах объявлен режим «черного» неба.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 16 по 19 февраля включительно на территории региона ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Режим НМУ 1 степени опасности сегодня с 19 часов до вечера воскресенья будет действовать в Магнитогорске и Коркино.

Областной центр в данном списке пока не фигурирует. На выходные синоптики обещают челябинцам ветер западного и юго-западного направления со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Отметим, в последнее время смог накрывает Челябинск даже при сильном ветре.

На данный момент предупреждение об ухудшении погодных условий уже выдано отдельным предприятиям Челябинской области.

Напомним, в период особого экорежима промышленным предприятиям предписано значительно снизить объемы выбросов, остальным – не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Во время действия НМУ экстренные службы советуют южноуральцам пить как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Челябинск, Юлия Димова

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