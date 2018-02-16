Южноуралец лишился более полумиллиона рублей, заказывая лекарства в Интернете

В Копейске пенсионер перевел мошенникам крупную сумму, надеясь получить компенсацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть с заявлением о краже обратился 79-летний мужчина.

Заявитель пояснил, что последние два года выписывал в Интернете лекарства, которые приходили наложенным платежом.

В декабре 2017 года с пенсионером связался незнакомый мужчина, представился сотрудник фармкомпании и сообщил, что последний купленный препарат оказался некачественным.

Чтобы вернуть деньги за уплаченный товар и получить компенсацию, покупателю предложили перевести на счет фирмы 11 тысяч рублей.

Поверив мошеннику, копейчанин выслал деньги, а затем в течение месяца еще несколько раз пополнял чужую карту.

В общей сложности, горожанин лишился более 500 тысяч рублей, а когда понял, что его обманули, незнакомец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело. Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется розыск афериста.

Челябинск, Юлия Димова

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