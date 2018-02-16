В Челябинске медицинский УАЗ протаранил маршрутку и легковушки: есть пострадавшие

В Челябинске несколько человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и машины медслужбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , крупная авария произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Румянцева и Шоссе Металлургов.

«На ЦК авария. Итог четыре разбитых машины – маршрутка, медслужба УАЗ – «булка», ВАЗ и «Рено», – написал очевидец происшествия в соцсетях, отметив, что на месте работают пять машин скорой помощи и пожарная.

Между тем, данные о пострадавших разнятся. По информации пресс-службы горздрава, медицинская помощь потребовалась четырем челябинцам – у всех ушибы и ссадины, при этом лишь одного из них доставили в городскую больницу №6.

Автомобилисты сообщают о трех госпитализированных в результате ДТП.

По предварительным данным, виновником аварии оказался водитель медицинского автомобиля. По словам пострадавших, мужчина при повороте с улицы Румянцева не уступил дорогу маршрутке.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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