Время тайн. Гороскоп РИА «Новый День» на март 2018

В марте Солнце до 20 числа будет находиться в знаке Рыб, а затем перейдёт к Овну. Меркурий останется у Рыб до 6 марта, и потом тоже уйдёт к Овну. 23 марта Меркурий начнёт двигаться в обратном направлении (ретроградное движение), в сторону Рыб. Венера тоже сначала будет у Рыб, а 7 марта перейдёт к Овну. Там она будет оставаться до конца месяца, а 31 числа уйдёт к Тельцу. Марс до 17 марта будет гостить у Стрельца, а затем отправится к Козерогу.

Солнце продолжает покровительствовать тайной деятельности и исследованию тайн. Пока оно находится у Рыб, внешняя обстановка обычно выглядит спокойной и безмятежной – как будто ничего не происходит. Однако в такой период вполне может возникнуть какая-нибудь сенсация, как результат раскрытия чьих-либо тайн. При Солнце в Овне люди испытывают тягу к лидерству, а также к самостоятельности. Солнце обеспечивает их дополнительной энергией, решительностью, волевыми качествами. Люди могут внезапно проявить свои организаторские таланты, возглавить команду и успешно решить проблему, опираясь при этом не столько на необходимость достичь цели, сколько на потребность в самореализации.

Меркурий в Рыбах, вслед за Солнцем, пробуждает интерес к таинственному, открывает доступ к секретам, необычным знаниям, поиску контактов с людьми, имеющими информацию, недоступную посторонним. Способствует изучению отвлечённых знаний, приобщению к мистике, философии, погружению в собственное сознание, внутренний мир. Меркурий в Овне эмоционально неустойчив, часто пробуждает в людях бесцельную активность, торопливость, стремление срочно куда-то отправиться – в сочетании с неясными для себя намерениями. В случае, когда есть задача и цель, это состояние, в принципе, полезное, но требует дополнительных сил для концентрации внимания. Лучше всего удаётся работа с информацией, общение с людьми.

Венера в Рыбах романтична, сентиментальна, дружелюбна и склонна к поиску близкого человека. Кроме того, она создаёт в душе особую атмосферу самоуглублённости, которая позволяет человеку обособиться от окружающих. Люди в это время особенно тщательно оберегают свой внутренний мир от посторонних. Создаёт благоприятное состояние для творческой деятельности, работы в одиночку, способствует финансовому благополучию. Венера в Рыбах способствует развитию тайных симпатий, поскольку, одновременно усиливает и чувствительность, и деликатность, и ранимость. В работе это может выразиться в помощи объекту симпатии без явно выраженной причины для такого поступка. Венера в Овне энергична, чувствительна, остро реагирует на события, склонна к конфликтам, а также к бурному проявлению симпатии. В этот период Венера своей прямолинейностью подталкивает высказываться откровенно, даже бестактно, сообщая, как говорится, прямо в лоб, информацию, не подлежащую обнародованию.

Марс в Стрельце подталкивает к расширению сферы влияния, установлению новых связей, организации совместной деятельности. Он пробуждает в людях оптимизм, стремление к прогрессу, обновлению деятельности, получению новых знаний. Появляется тяга к путешествиям, смене обстановки, а также к различным преобразованиям, смелым экспериментам. В это время возникают масштабные планы, хотя и без гарантии их осуществления. Марс в Козероге упорен, последователен, настойчив. Он обязательно достигнет цели, но ему нужно точное представление о ней, и точное представление о своих действиях. Иначе говоря, для успеха необходима тщательная подготовка.

Овен

Прогноз на март у Овнов-мужчин преимущественно благоприятный, но ситуация постепенно будет ухудшаться, и наибольшие трудности возникнут в третьей декаде. Этот прогноз относится, прежде всего, к выполнению основных профессиональных обязанностей, и, во вторую очередь, к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. С 23 марта начнёт действовать соединение Сатурна с Ураном, которое одновременно будет подталкивать Овнов к проведению преобразований и создавать препятствия для этого. Это будет неудачный период для обновления производства, внедрения новой техники, методов, смены направления деятельности, установления новых связей, расширения сферы деловых интересов. Но это время подходит для подготовительной работы, проведения исследований, разработки планов. Во второй декаде сложности будут создавать напряжённые аспекты Меркурия и Венеры. 12 марта могут произойти неожиданные сбои в работе, задержки при получении информации, срыв встречи. Кроме того, в промежуток 16 – 18 марта Овны могут увлечься неосуществимым планом, поддаться на обман, заключить невыгодное соглашение с партнёрами. Таким образом, наилучшим периодом для основной работы, судя по гороскопу, станет первая декада, в которой воздействие гармоничных аспектов преобладает. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами проблемными будут промежутки 16 – 18 и 21 – 24 марта. Во втором случае на Овнов будет влиять негативный Юпитер, из-за чего Овны могут переоценить свои возможности, заняться рискованной деятельностью и столкнуться с противодействием коллег, руководства или партнёров. Этот промежуток не подходит для принятия важных решений. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное на весь период, за исключением того же промежутка 16 – 18 марта. Прогноз по финансам практически полностью положительный.

У Овнов-женщин в марте для выполнения основной работы пригодна только первая декада. Со второй декады, под воздействием напряжённых аспектов Меркурия и Венеры, возникнут трудности с реализацией текущих планов, в контактах с коллегами и окружающими, а также возможны неожиданные проблемы и неблагоприятные события, не связанные с работой, но влияющие на неё. В третью декаду положение ещё и ухудшится, так что это время окажется совершенно непригодным для серьёзной работы. На эту декаду не следует планировать ничего важного. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется в целом как успешное – здесь только в промежуток 16 – 19 марта Овнам не следует заключать какое-либо соглашение или давать определённое обещание. В этот момент Овны могут принять иллюзию за реальность, поддаться на обман, проявить легкомыслие. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются 22 – 25 марта. В эти дни, под влиянием негативного Юпитера, Овны могут принять неудачное решение по расширению сферы деловых интересов, заключить невыгодное соглашение, дать неисполнимое обещание. Промежуток не подходит для серьёзной деятельности, а также в этот момент нежелательно отправляться в командировку, дальнюю поездку. Прогноз по решению финансовых вопросов такой же: благоприятный на весь период, кроме 22 – 25 марта. В целом, для всей работы больше подходит первая половина месяца, кроме того, в марте Овнам не следует стремиться проявлять инициативу, принимать на себя лидерские функции и ответственность.

В первой декаде марта у Овнов-мужчин вся профессиональная деятельность, по гороскопу, будет успешной. Наилучших результатов Овны достигнут в сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами в промежуток 4 – 7 марта.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Для основной работы и взаимодействия с местными партнёрами прогноз тоже положительный, а наилучшие дни для этой работы: 1 – 2 и 6 – 7 марта.

Во второй декаде у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – он положительный на весь период. В основной работе трудности возникнут 12 и 16 – 19 марта, а при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже 16 – 19 марта.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе почти полностью негативный. Проблемы в сотрудничестве с местными деловыми партнёрами могут возникнуть 16 – 19 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов благоприятный.

В третьей декаде Овнам-мужчинам заниматься основной профессиональной деятельностью не рекомендуется. Для решения финансовых вопросов непригоден промежуток 21 – 24 марта. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов положительный.

У Овнов-женщин декада полностью не подходит для основной деятельности. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов сложности могут возникнуть 22 – 25 марта. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами полностью благоприятный.

Телец

Прогноз на март для Тельцов-мужчин неровный, но в целом благоприятный. Напряжённые аспекты Марса и Венеры будут действовать кратковременно, но при этом регулярно будут возникать небольшие трудности. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Здесь только 14 – 15 марта Тельцы могут поспешить и принять неразумное решение под влиянием негативного Марса. Самый благоприятный промежуток для этой деятельности – конец месяца, с 25 числа и до конца марта. В основной работе в промежуток 16 – 19 марта могут возникнуть осложнения из-за разногласий с коллегами или руководством. Тельцы могут проявить избыточную самоуверенность, проигнорировать возражения коллег и столкнуться с их противодействием. В остальные дни работа будет идти успешно, хотя периодически могут возникать небольшие препятствия. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами дела будут идти с переменным успехом. Наиболее благоприятными для работы станут промежутки 6 – 9 и 20 – 22 марта. Желательно, чтобы в эти дни Тельцы проявили свои творческие способности и самостоятельность. Обстоятельства окажутся на стороне Тельцов. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет развиваться с постепенным улучшением к концу месяца. 16 и, особенно, 22 марта не рекомендуется принимать важное решение. Все серьёзные вопросы лучше перенести. Месяц подходит для инициативы, проявления лидерских и деловых качеств, принятия на себя ответственности.

У Тельцов-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный, но в промежутки 8 – 10, 16 – 19 и 22 – 23 напряжённые аспекты Марса и Меркурия создадут определённые трудности в работе. Для основной профессиональной деятельности актуальными окажутся первые два промежутка, а третья декада будет полностью благоприятной. В это время, судя по гороскопу, Тельцы достигнут наивысших результатов. В третью декаду, с 23 марта, на них начнёт влиять гармоничный аспект Сатурна с Солнцем, который создаст объективные предпосылки для достижения успеха, а также поможет сконцентрироваться на важных вопросах. Также третья декада наилучшим образом подходит для финансовой деятельности. Кроме того, положительно характеризуется промежуток в первой декаде, до 8 марта. В середине месяца работа будет идти с переменным успехом. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами в целом положительный, хотя небольшие затруднения ожидаются 3, 16 и 20 – 23 марта. В первые две даты Тельцам рекомендуется не принимать поспешных решений, а в третьем промежутке им не следует участвовать в конфликте, а также начинать новое дело и отправляться в командировку. Со второй половины месяца на Тельцов будет влиять соединение Урана с Венерой, которое активизирует их стремление к самостоятельности, поиску новых перспектив, обновлению деятельности. Если Тельцы в это время будут действовать разумно, аспект окажется для них благотворным.

В первой декаде марта у Тельцов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, хотя 5 и 8 марта возможны небольшие неприятности. Взаимодействие с местными партнёрами до 6 марта не рекомендуется. В основной работе незначительные затруднения возможны 3 и 10 марта.

У Тельцов-женщин для выполнения основной работы и решения финансовых вопросов подходит промежуток до 8 марта. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный, но 3 марта возможны некоторые трудности.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин неблагоприятным для основной работы будет промежуток 16 – 19 марта (на остальные дни прогноз положительный). При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны в те же дни, 16 – 19 марта, и, кроме того, 12 числа. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 14 – 15 марта. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет идти с переменным успехом.

У Тельцов-женщин промежуток 16 – 19 марта не подходит для выполнения основной работы, решения финансовых вопросов и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими партнёрами незначительные помехи возможны 16 и 20 числа.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. Основная работа будет идти в целом успешно. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит 22 марта, а при взаимодействии с местными партнёрами некоторые помехи могут возникнуть 24 и 25 марта.

У Тельцов-женщин полностью положительный прогноз по основной профессиональной деятельности и решению финансовых вопросов. Сотрудничество с местными партнёрами характеризуется как успешное, а для взаимодействия с далёкими партнёрами непригоден только промежуток 22 – 23 марта.

Близнецы

В марте на Близнецов-мужчин продолжит воздействовать напряжённый аспект Плутона с Венерой, который указывает на неблагоприятные внешние условия, возникшие под влиянием масштабных событий. Другие аспекты Плутона – с Ураном, Юпитером и Нептуном – тоже содержат в себе потенциал негативного воздействия, хотя могут влиять и в положительном смысле. В связи с этим гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами – в течение всего месяца Близнецов в этой деятельности будут преследовать неудачи. Период не подходит для серьёзной работы, решения важных вопросов, командировок, а также начала новой деятельности. В это время возможна успешная подготовительная работа, планирование, проведение исследований, обсуждение перспектив с партнёрами без заключения соглашений и подписания обязывающих документов. Прогноз по выполнению основной работы положительный на начало и конец месяца: в промежутки 1 – 7, 20 – 21 и 26 – 31 марта Близнецы могут успешно справиться с текущими задачами, а в промежуток 8 – 25 марта ожидаются значительные трудности. В то же время прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов благоприятный, особенно, на первые две декады. В третьей декаде 24 – 26 марта (выходные и понедельник) не рекомендуется принимать какие-либо решения и заниматься важными делами, поскольку в это время на Близнецов будет воздействовать скопление напряжённых аспектов Солнца, Юпитера и Венеры. В целом, в марте Близнецам не рекомендуется инициатива: лучше следовать за ходом событий.

У Близнецов-женщин аспекты Плутона и Урана окажут негативное воздействие на выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе ситуация улучшится только с 28 марта, для сотрудничества с местными партнёрами подходит только третья декада, с 20 числа, а также промежуток 6 – 7 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью негативный. В течение всего месяца для успешной работы будут требоваться новые методы, нестандартные ходы, однако неблагоприятные обстоятельства будут мешать Близнецам в этом, и каждая попытка обновления своей деятельности будет заканчиваться неудачей. Близнецам рекомендуется не проявлять инициативы, сократить своё участие в работе до минимума и действовать в соответствии с событиями. Гороскоп указывает, что такая пассивность не даст негативного эффекта, наоборот, избежав проблем, Близнецы укрепят своё положение и даже, вероятно, продвинутся в карьере. Возможно, это связано ещё и с тем, что прогноз по финансовой деятельности полностью положительный. Близнецы могут столкнуться с необходимостью решать некие важные финансовые задачи, и в этом случае они в течение всего периода будут отлично с этим справляться. В этот период возможен крупный финансовый успех, получение значительных денежных сумм. В то же время следует учитывать возможность обмана в контактах с партнёрами, в неясной ситуации рекомендуется обратиться к собственной интуиции.

В первой декаде марта у Близнецов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное. Для выполнения основной работы подходит период до 8 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

У Близнецов-женщин наилучшим тоже является прогноз по финансовой деятельности. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными партнёрами подходит только промежуток 6 – 7 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин остаётся положительным прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Выполнение основной работы, за исключением 20 марта, оценивается отрицательно. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами остаётся негативным.

У Близнецов-женщин прогноз по финансам остаётся благоприятным, а основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается отрицательно.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин в сфере финансов и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые затруднения могут возникнуть 26 – 27 и 31 марта. На остальные дни прогноз положительный. Для основной деятельности неудачным будет промежуток 22 – 24 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся негативным.

У Близнецов-женщин по-прежнему положительно оценивается финансовая деятельность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный. Основная профессиональная деятельность до 28 марта характеризуется как неудачная, а далее как успешная. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

Рак

У Раков-мужчин в гороскопе на март отмечается сильное влияние напряжённого аспекта Сатурна с Меркурием, который негативно повлияет на умственные способности, обусловив этим косность мышления и нежелание использовать свои творческие возможности. В основной работе в этот период Раки будут отдавать предпочтение стандартным, проверенным решениям, даже если они не подходят к конкретной ситуации. Вероятно, Раки будут испытывать скуку и лень, столкнувшись с необходимостью интеллектуальной работы. Период не подходит для длительной сложной умственной деятельности, получения новых знаний, ведения переговоров, выступления на ответственных мероприятиях. Такой же негативный прогноз он даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. К сказанному выше в этой связи добавляется воздействие напряжённых аспектов Солнца и Венеры с Марсом. Как ожидается, Раки будут пренебрежительно относиться к своей работе, либо просто испытывать упадок сил, а также, скорей всего, против них будут складываться внешние обстоятельства. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами лучше, хотя серьёзных успехов в этом месяце ожидать не следует. Первые две декады, до 19 марта, подходят для решения текущих дел, затем, до 27 числа, будет период неудач, а потом ситуация улучшится. Финансовая деятельность характеризуется в целом как успешная, хотя 4, 6, 14 – 17 и 31 марта ожидаются небольшие осложнения. В промежуток 14 – 17 марта не следует начинать ничего нового, рекомендуется воздержаться от расходов.

У Раков-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Существенные сложности в работе ожидаются только в промежуток 17 – 19 марта (выходные и понедельник). В эти дни Раки будут находиться под воздействием негативного Нептуна, из-за чего они могут принять иллюзию за реальность и предпринять неверные действия. Этот эффект может проявиться в основной работе и при сотрудничестве с местными или далёкими деловыми партнёрами. В остальное время на Раков будут влиять гармоничные аспекты Солнца, Урана и Юпитера, которые будут всемерно способствовать продвижению в работе и достижению успеха. На весь месяц гороскоп предполагает значительную личную активность Раков. Они смогут многого достичь, действуя самостоятельно или проявляя лидерские качества (кроме 17 – 19 марта). В основной работе наилучший период для успеха – промежуток 14 – 27 марта, а для взаимодействия с деловыми партнёрами – третья декада (хотя и остальные периоды благоприятны). Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный, с постепенным улучшением в течение месяца. Однако в промежуток 3 – 5 марта (тоже выходные и понедельник) лучше не принимать ответственных решений и избегать расходов. Гармоничный аспект Урана с Марсом создаст благоприятную обстановку для динамичной деятельности прогрессивных преобразований в работе, внедрения полезных новшеств. Возможны неожиданные позитивные события, установление новых связей либо возобновление старых на новых основаниях.

В первой декаде марта у Раков-мужчин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В работе возможны незначительные затруднения. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью негативный.

У Раков-женщин в основной работе, при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами ожидаются небольшие затруднения 1 – 2 марта. В финансовой сфере негативно характеризуется промежуток 3 – 5 марта.

Во второй декаде у Раков-мужчин для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходят промежутки 14 и 19 – 20 марта. Прогноз по решению финансовых вопросов отрицательный на промежуток 14 – 17 марта и положительный на остальные дни. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами негативный.

У Раков-женщин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит только промежуток 17 – 19 марта.

В третьей декаде у Раков-мужчин положительно оценивается финансовая деятельность (за исключением 31 марта). В сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами небольшие проблемы возможны 24 – 26 марта. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами остаётся отрицательным.

У Раков-женщин снова полностью положительно оценивается финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения возможны 28 – 29 марта.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на март в основном положительный, но в середине периода, точней, в промежуток 16 – 25 марта, скопление напряжённых аспектов Меркурия, Венеры, Урана и Нептуна, создаст неблагоприятные условия для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёким деловыми партнёрами. Этот период не подходит для реализации новых планов, организационных изменений, обновления производственной сферы. Львы могут увлечься неосуществимыми идеями или поддаться обману. На это время не рекомендуется инициатива и самостоятельная работа. Кроме того, для расширения сферы деловых интересов не подходит промежуток 8 – 9 марта, когда, под влиянием напряжённого аспекта Солнца с Юпитером, либо возникнут неблагоприятные обстоятельства, либо Львы переоценят свои возможности. Затраты, осуществлённые в эти дни, не окупятся. Не следует в этот промежуток заключать договор, давать обещание. Необходимо учитывать возможность вмешательства неблагоприятных факторов. Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь месяц, за исключением 3 марта (суббота). В этот день нежелательно обращаться с финансовыми вопросами к руководству, обсуждать дела с коллегами, искать финансовой поддержки на стороне. Также следует избегать конфликта. На весь месяц предпочтительна коллективная работа, собственная инициатива допускается лишь на короткое время для решения текущих задач. Период подходит для укрепления своего профессионального положения и отношений с коллегами и партнёрами, обновления производства для повышения производительности труда, исправления недоделок, недостатков в работе.

У Львов-женщин в промежутке с 16 по 27 марта в гороскопе тоже присутствуют напряжённые аспекты Меркурия, Венеры, Урана и Нептуна. И тоже отрицательно повлияют на выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Этот период не подходит для работы с информацией – Львы могут столкнуться с обманом, либо неправильно понять что-либо. Кроме того, информации может оказаться слишком много, и возникнет путаница. Не рекомендуется в эти дни принимать участие в обсуждении сложных вопросов, а также выступать с докладом, отчётом и т.п. Возможны недоразумения при заключении договоров, соглашений. Новые долгосрочные проекты лучше перенести на другое время. Важную работу лучше выполнить до 16 марта. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно благоприятный. Проблемы возможны 6, 16 – 18 и 31 марта. 6 числа возможен конфликт из-за финансов с руководством, кроме того, этот день не подходит для поиска поддержки. Во второй указанный период Львы могут принять неверное решение из-за ложной информации, а 31 числа они могут поспешить, соблазнившись некой легкодостижимой выгодой. Гороскоп указывает на нежелательность в этом месяце проявления инициативы, принятия самостоятельных решений. Отдельные личные успехи могут быть достигнуты 6 – 7, 12, 14 и 30 марта, а на остальное время рекомендуется командная работа и следование за событиями. Следует учесть, что Львы будут постоянно находиться под воздействием гармоничных аспектов Урана и Нептуна, стимулирующих их умственные и творческие способности, из-за чего у них часто будет возникать соблазн проявить инициативу и реализовать свои идеи.

В первой декаде марта у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: здесь только 3 марта оценивается негативно. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами трудности могут возникнуть 3 и 8 – 9 марта.

У Львов-женщин неблагоприятные дни для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами 3 и 9 – 10 марта. В финансовой сфере небольшие затруднения возможны 6 и 9 марта.

Во второй декаде у Львов-мужчин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами в основном отрицательный: положительно характеризуется только промежуток 11 – 12 марта.

У Львов-женщин для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 16 – 18 марта. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими партнёрами преимущественно отрицательный: благоприятны только 12 и 14 марта.

В третьей декаде у Львов-мужчин сохраняется положительный прогноз для финансовой деятельности. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими партнёрами оцениваются отрицательно.

У Львов-женщин, кроме 31 марта, благоприятный прогноз по решению финансовых вопросов. Остальные направления работы оцениваются негативно. По гороскопу, успех возможен только 29 – 30 марта.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на март скорей неблагоприятный. В этом месяце на Дев значительное влияние будут оказывать напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой, которые ослабят их коммуникативные и интеллектуальные способности, что выразится в невозможности сконцентрироваться на важных вопросах, в отсутствии конструктивных идей, проблемах с получением необходимой информации. Также в этот период возникнут трудности при ведении переговоров, осложнения при обращении в официальные органы, юридические организации, к руководству или вышестоящим инстанциям. По этой причине прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти полностью отрицательный. В основной работе ситуация начнёт исправляться только с 25 марта, а для контактов с партнёрами благоприятные дни только 6 – 7 и 25 – 26 марта. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, почти полностью благоприятный, с постепенным улучшением в течение месяца. Только в выходные 17 – 18 марта, из-за Нептуна, Девы рискуют принять неверное решение, не разобравшись в ситуации. И ещё на 31 марта желательно ничего важного не планировать, и ничего в этот день не начинать. Прогноз по финансовой деятельности в целом благоприятный, но промежутки 7 и 17 – 23 марта для ответственных решений не подходят. Напряжённые аспекты Марса будут подталкивать Дев к необдуманным действиям в условиях нехватки информации. Кроме того, обстоятельства сложатся против Дев, и попытки преодолеть помехи силой или настойчивостью приведут к неудаче. Месяц не подходит для инициативы и самостоятельной работы. Гороскоп рекомендует коллективную деятельность.

У Дев-женщин ситуация в течение месяца будет неустойчивой, а в финансовой сфере и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, преимущественно негативной. В гороскопе значительную роль будут играть напряжённые аспекты ближних планет, особенно, Марса, поэтому в указанных направлениях деятельность лучше свести к минимуму. Для сотрудничества с местными партнёрами подходит только промежуток 20 – 26 марта, а финансовая деятельность будет относительно успешной с 14 по 26 марта. На периоды до и после этого периода прогноз полностью отрицательный. В основной работе сложные периоды приходятся на 12 – 19 и 30 – 31 марта. В первом промежутке напряжённые аспекты будут негативно влиять на личные способности Дев, а во втором возникнут некие объективные факторы, помехи, затрудняющие продвижение в работе. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами более благоприятный, хотя и здесь в середине месяца, 15 – 19 марта, а также 29 – 30 марта, по гороскопу, Девы столкнутся с трудностями. В обоих случаях в эти дни не следует начинать новое дело, заключать договор, давать обещание, так как Девы будут исходить из неправильного представления о ситуации. Но в остальном сотрудничество с далёкими партнёрами выглядит предпочтительным в этом месяце, и здесь Девы могут проявить инициативу и достичь успеха. В указанные негативные промежутки Девам лучше полагаться на себя, действовать по-своему, но только не принимать на себя лидерские обязанности.

В первой декаде марта у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит 7 марта. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти полностью отрицательный.

У Дев-женщин положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы можно считать благоприятным. Финансовая деятельность и взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуются полностью отрицательно.

Во второй декаде у Дев-мужчин, за исключением 17 – 18 марта, сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам до 17 марта положительный, а далее негативный. Основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами опять характеризуются отрицательно.

У Дев-женщин основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются негативно, за исключением 20 марта. Финансовая деятельность тоже оценивается отрицательно.

В третьей декаде у Дев-мужчин, кроме 31 марта, положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов непригоден промежуток 21 – 23 марта. Основная работа до 26 марта оценивается отрицательно, а далее положительно. Для взаимодействия с местными партнёрами подходит только 25 – 26 марта.

У Дев-женщин прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 29 – 30 марта. Финансовая деятельность, взаимодействие с местными деловыми партнёрами и основная работа оцениваются преимущественно негативно.

Весы

У Весов-мужчин в первой половине марта, по прогнозу, ситуация в профессиональном плане благоприятная, но в середине месяца, а также в конце, в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов Меркурия, Венеры и Юпитера. Поэтому в основной работе, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов в промежутки 16 – 19 и 28 – 31 марта ожидаются трудности, как объективного характера, так и связанные с личными качествами Весов. Возникнут проблемы в деловых отношениях с партнёрами, ухудшатся интеллектуальные способности, при этом, в попытке преодолеть неблагоприятный период, Весы могут не рассчитать собственные силы и потерпят неудачу. Это особенно актуально для конца месяца, когда Весы будут испытывать влияние негативного Урана, и стремиться кардинально изменить ситуацию. В этот же промежуток повышен риск различных неблагоприятных событий и происшествий. Сотрудничество с далёкими партнёрами до 15 марта будет развиваться относительно благополучно, но затем на Весы начнёт воздействовать напряжённый аспект Нептуна, и положение ухудшится. Практически до конца месяца никакая серьёзная деятельность не будет успешной. Всю важную работу желательно выполнить в первой половине марта или перенести на следующий месяц. В соответствие со сказанным, гороскоп оценивает одиночную, самостоятельную работу Весов – для первой половины марта положительно, а для второй – отрицательно. Коллективная работа на весь период характеризуется как успешная.

У Весов-женщин гороскоп на март большей частью благоприятный. Только при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами Весы столкнутся со сложностями, преимущественно, во второй половине марта. Если точней, то сначала в промежуток 7 – 8 марта им не следует начинать новое дело, обсуждать профессиональные проблемы с коллегами, партнёрами, руководством, а также обращаться за поддержкой к влиятельным лицам. И затем, в промежуток с 18 по 27 марта, Весы будут испытывать воздействие напряжённого аспекта Нептуна с Меркурием, что указывает на ослабление умственных способностей и переключение внимания на какую-то несущественную проблему. Возможно, в этот период Весы займутся реализацией бесперспективной идеи, но также следует опасаться обмана. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами прогноз благоприятный на весь период, за исключением 17 – 19 марта, когда, из-за негативного Урана, ожидаются некие внезапные проблемы объективного характера. В эти дни нежелательно заниматься сложной умственной деятельностью и подписывать важные документы, а также, по гороскопу, возможны проблемы в отношениях с коллегами. Ничего серьёзного на этот промежуток лучше не планировать. В остальное время в марте определяющим будет влияние гармоничных аспектов Меркурия и Урана с Нептуном, что указывает на высокий уровень интеллектуальной и творческой активности Весов. Тем не менее, одиночная, самостоятельная работа в марте не рекомендуется: гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности.

В первой декаде марта у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность тоже характеризуются как успешные. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 5 – 6 марта.

У Весов-женщин проблемы в работе с далёкими партнёрами ожидаются 7 – 8 марта. При сотрудничестве с местными партнёрами 3 марта тоже возможны кратковременные затруднения. Прогноз по выполнению основной работы и решению финансовых вопросов полностью положительный.

Во второй декаде у Весов-мужчин в основной работе, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов трудности ожидаются в промежуток 16 – 19 марта (на остальное время прогноз положительный). Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только начало декады, 11 – 14 марта.

У Весов-женщин основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами оцениваются как успешные, за исключением промежутка 16 – 19 марта. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 18 марта характеризуется положительно, а далее негативно.

В третьей декаде у Весов-мужчин с 28 марта гороскоп даёт негативный прогноз для основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется.

У Весов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы. При решении финансовых вопросов кратковременные небольшие трудности возможны 21 или 22 марта. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 28 марта не рекомендуется.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на март ориентирует их на сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В течение всего месяца гармоничный аспект Юпитера с Ураном будет подталкивать Скорпионов к расширению сферы деловых интересов, развитию отношений с партнёрами, началу новых проектов, смене направления деятельности, предоставляя им широкий диапазон возможностей. Вероятна быстрая смена событий, открытие новых перспектив, неожиданные благоприятные обстоятельства и поддержка от новых знакомых, влиятельных лиц. Это подходящий период для командировок, дальних поездок, деловых визитов. Аспект обеспечит Скорпионам высокий интеллектуальный и творческий потенциал, что потребует от них значительной активности и самостоятельности в принятии решений и действиях. Поэтому гороскоп даёт положительную оценку одиночной работе Скорпионов, но также и коллективную деятельность характеризует как успешную. В конце месяца, 30 – 31 марта на них начнёт воздействовать напряжённый аспект Венеры с Меркурием. В этот промежуток возможны проблемы в отношениях с далёкими деловыми партнёрами, рекомендуется всю важную работу закончить до указанной даты. Прогноз по выполнению основной профессиональной деятельности не вполне благоприятный: ситуация будет неустойчивой. Проблемы ожидаются в промежутки 3, 16 – 20 и 30 – 31 марта. В середине месяца возможно вмешательство в дела неблагоприятных обстоятельств, в конце месяца, как указывалось, ожидаются сложности с партнёрами, а 3 числа, видимо, возникнут некие организационные, административные сложности. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом, но после 24 числа ничем важным лучше не заниматься.

У Скорпионов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. На эти направления работы положительно повлияет гармоничный аспект Юпитера с Ураном, который будет способствовать развитию деловых отношений с партнёрами, открытию новых перспектив, смене направления деятельности, обновлению производства, а, кроме того, он максимально увеличит творческий и интеллектуальный потенциал Скорпионов. Период подходит для делового общения, командировок, дальних поездок, разработки и заключения договоров, поиска поддержки. Обстоятельства в этот период будут складываться в пользу Скорпионов, возможны различные благоприятные события. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей почти полностью отрицательный – положительно оцениваются только промежутки 3 – 4 и 6 – 7 марта. Этой работе будет препятствовать напряжённый аспект Юпитера с Марсом, который указывает на стремление настойчиво двигаться в неверном направлении. По всей видимости, Скорпионы будут неправильно представлять сложившуюся ситуацию, и их предложения и методы окажутся неадекватными. Гороскоп рекомендует отказаться от любой инициативы и самостоятельных действий. В марте Скорпионам лучше работать только в коллективе, не проявляя своих лидерских качеств и не принимая на себя ответственности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное только для первой декады марта, а дальше Скорпионы столкнутся со множеством мелких трудностей. Период не подходит для осуществления крупных проектов.

В первой декаде марта у Скорпионов-мужчин полностью положительно оценивается сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе небольшие проблемы возможны 3 марта, а в финансовой сфере – 7 и 10 марта.

У Скорпионов-женщин полностью благоприятный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы негативный, за исключением 3 – 4 и 6 – 7 марта. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами небольшие трудности ожидаются 1, 5 и 9 марта.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Основная работа оценивается полностью отрицательно. В сфере финансов небольшие затруднения ожидаются 15 – 16 и 20 марта.

У Скорпионов-женщин остаётся положительный прогноз по решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами и основная работа характеризуются отрицательно.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин сотрудничество с местными партнёрами оценивается как полностью успешное. Для совместной работы с далёкими партнёрами не подходит конец месяца, 30 – 31 марта. В основной профессиональной деятельности сложности ожидаются 21 и 30 – 31 марта. Прогноз по финансам, кроме 20 – 21 марта, неблагоприятный.

У Скорпионов-женщин по-прежнему положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе остаётся негативным, а по взаимодействию с местными деловыми партнёрами – преимущественно негативным.

Стрелец

В марте на Стрельцов-мужчин почти весь месяц будет воздействовать соединение Сатурна с Ураном, из-за которого гороскоп даёт неблагоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Этот период непригоден для расширения сферы деловых интересов, обновления производства, смены направления деятельности. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Попытки установить новые деловые отношения закончатся неудачей, кроме того, возможны препятствия технического характера, а также неприятные происшествия. Кратковременные успехи могут быть достигнуты в конце месяца, 26 – 29 марта, но скорей всего они будут незначительными. Рекомендуется всю деятельность в указанных направлениях свести к минимуму. Прогноз по выполнению основной работы тоже преимущественно неблагоприятный. Ситуация исправится только в третьей декаде. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами на этом фоне выглядит лучше: здесь только в промежутки 1 – 4, 11 – 12 и 16 – 19 марта в работе ожидаются затруднения. В первых двух случаях на Стрельцов будет оказывать негативное влияние Меркурий, а в последнем – Венера. Все три промежутка не подходят для ведения сложных переговоров, выполнения интеллектуальной работы, риска. В остальное время Меркурий и Венера образуют множество гармоничных аспектов с ближними и дальними планетами, что способствует успешной совместной деятельности. Лучше всего работа будет идти в промежутки 6 – 9 и 23 – 24 марта.

У Стрельцов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Гармоничные аспекты Урана с Солнцем и Юпитера с Сатурном создадут благоприятные внешние условия для продвижения в этой работе, а также усилят интеллектуальный и творческий потенциал Стрельцов. В работе возможно удачное стечение обстоятельств, неожиданные приятные события. Период подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых отношений, начала нового проекта, обновления производства. Также в это время возможно поступление значительных денежных средств. Прогноз по основной работе преимущественно отрицательный. Гороскоп положительно оценивает только промежуток в первой декаде, 1 – 7 марта, а затем до конца месяца Стрельцы окажутся под негативным влиянием сразу нескольких аспектов Сатурна, из-за чего никакая продуктивная деятельность окажется невозможной. Поэтому всю деятельность лучше свести к минимуму. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами почти полностью негативный: только в отдельные дни, 2 и 6 марта, Стрельцы смогут достичь разового успеха (6 числа этот успех может оказаться довольно большим, но не следует обольщаться). Гороскоп положительно оценивает самостоятельную, одиночную деятельность Стрельцов. Работа в коллективе будет успешной только до 8 марта, а затем желательно её избегать. Как минимум, следует устраниться от ответственности и лидерства.

В первой декаде марта у Стрельцов-мужчин прогноз по основной деятельности преимущественно негативный – за исключением 6 – 7 марта. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в промежуток 1 – 4 марта оценивается отрицательно, а на остальные дни прогноз положительный. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются полностью отрицательно.

У Стрельцов-женщин благоприятны прогнозы по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов. Основная работа до 8 марта будет идти успешно, а на остальное время прогноз негативный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается как преимущественно неудачное.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин негативный прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности. Для работы с местными деловыми партнёрами подходят только 13 – 15 и 20 марта.

У Стрельцов-женщин изменений нет: прогнозы по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов положительные, а взаимодействие с местными деловыми партнёрами и основная работа оцениваются негативно.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для работы с далёкими партнёрами подходят промежутки 26 – 27 и 29 – 30 марта. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно негативный.

У Стрельцов-женщин, опять же, в целом положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, и отрицательный по основной работе и сотрудничеству с местными партнёрами.

Козерог

Гороскоп на март у Козерогов-мужчин в профессиональном плане можно считать благоприятным, хотя для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами в нём отмечены как неблагоприятные 3, 8 – 10 и 15 – 19 марта. В эти промежутки, из-за негативного влияния Меркурия и Венеры, по гороскопу, возникнут трудности в отношениях с партнёрами и коллегами. У Козерогов в эти дни ухудшатся интеллектуальные и коммуникативные способности, поэтому им не рекомендуется вести переговоры и заниматься сложной умственной деятельностью. Заключение договоров, соглашений рекомендуется отложить. В остальное время аспекты этих планет будут гармоничными, и, кроме того, Козероги будут регулярно получать поддержку от Солнца, которое обеспечит их энергией и создаст благоприятные внешние условия для продвижения в делах. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный на весь месяц, за исключением промежутков 18 – 19 и 28 – 30 марта. В первом случае на них будет негативно влиять Нептун, из-за которого они могут взяться за неосуществимую задачу или попасться на обман, а во втором на Козерогов будет воздействовать сразу три напряжённых аспекта – Сатурна, Урана и Нептуна, что указывает на нежелательность любых изменений и говорит о необходимости всячески избегать риска. Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь месяц – на это направление заметно повлияет поддержка Солнца, а также гармоничного Плутона. В марте гороскоп отрицательно оценивает коллективную, и положительно одиночную деятельность Козерогов (за исключением 18 – 19 и 28 – 30 марта).

У Козерогов-женщин в основной работе напряжённый период возникнет в промежутке 16 – 22 (или 24) марта. Здесь в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов Меркурия, Венеры и Нептуна, из-за чего у Козерогов возникнут проблемы с взаимопониманием с партнёрами и коллегами. Возможно, в этот период Козероги в своей работе будут опираться на эмоциональные основания вместо рациональных – частично, из-за Венеры, но также и под влиянием Нептуна. Вероятно, они в своих заключениях будут полагаться на интуицию, которая в этот момент окажется неадекватной ситуации. Рекомендуется отказаться от самостоятельных решений и избегать конфликтов, столкновений. На остальное время прогноз по основной работе положительный (особенно на первую декаду). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется практически так же – с тем же неблагоприятным промежутком 16 – 24 марта. Соответственно, рекомендации те же. Значительное количество гармоничных аспектов ближних планет создаст большие возможности продвинуться в работе и укрепить отношения с партнёрами, если избежать напряжённости в указанные дни. Прогноз по финансовой деятельности благоприятен на весь месяц, но в выходные, 17 – 18 марта, заниматься рабочими вопросами не следует: под влиянием Нептуна Козероги допустят ошибку. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами благоприятна первая половина месяца, до 16 марта, и неблагоприятна вторая. Также оценивается коллективная деятельность Козерогов, а одиночная характеризуется положительно на весь месяц.

В первой декаде марта у Козерогов-мужчин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами проблемы ожидаются 3 и 6 – 10 марта.

У Козерогов-женщин в первой декаде практически вся деятельность будет успешной, только в работе с местными партнёрами могут возникнуть кратковременные трудности 3 марта.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, хотя на выходные, 17 – 18 марта, это работа не рекомендуется. В основной работе и при сотрудничестве с местными партнёрами трудности прогнозируются в промежутке 15 – 19 марта.

У Козерогов-женщин основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами до 16 марта оцениваются положительно, а далее негативно. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, кроме выходных 17 – 18 марта.

В третью декаду у Козерогов-мужчин при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами ожидаются осложнения в промежуток 28 – 30 марта. Прогноз по финансам полностью положительный. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые трудности возможны 24 и 30 марта.

У Козерогов-женщин прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением промежутка 28 – 29 марта. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется. Основная работа характеризуется как успешная, начиная с 25 марта, а сотрудничество с местными партнёрами – с 26 числа.

Водолей

В марте в гороскопе у Водолеев-мужчин значительную роль будут играть напряжённые аспекты Меркурия и Венеры, а во второй половине месяца к ним добавится негативное влияние Солнца. Кроме того, до 18 марта на Водолеев будет воздействовать соединение Сатурна с Ураном, которое отрицательно отразится на сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В связи с этим, март характеризуется как неудачный период для расширения сферы деловых интересов, обновления производства, смены направления деятельности. Работу с далёкими партнёрами лучше перенести на более благоприятный период: попытки наладить дело приведут только к убыткам. Период не подходит для командировок, дальних поездок, начала нового проекта. Не рекомендуется инвестировать средства, а также заниматься поиском финансовой поддержки. Водолеи могут быть настроены на волевое преодоление помех, но в течение всего марта любые серьёзные изменения приведут только к ухудшению ситуации. Прогноз по выполнению основной работы до 15 марта полностью положительный. Затем, в промежутки 16 – 23 и 30 – 31 марта, Водолеи могут столкнуться с трудностями. Напряжённые аспекты Солнца будут создавать объективные и субъективные помехи продвижению в делах, возможны разногласия с коллегами и руководством, переоценка своих возможностей, а также вмешательство внешних неблагоприятных факторов. Поэтому важную работу лучше выполнить до наступления опасного периода. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением промежутка 16 – 19 марта. В пятницу и выходные не следует приступать к реализации новой идеи: скорей всего в этот момент Водолеи будут находиться под влиянием негативного Нептуна и станут действовать в неверном направлении.

У Водолеев-женщин гороскоп на март преимущественно неблагоприятный. Главную роль в этом месяце будут играть негативные аспекты Юпитера с Солнцем, Сатурна с Ураном и Плутона. Из-за этого полностью исключается какое-либо сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, крайне нежелательны поездки, командировки, деловые встречи, поиски поддержки. Высока вероятность вмешательства внешних негативных факторов, крупных событий, задевающих интересы Водолеев прямо или косвенно. Финансовая деятельность оценивается как успешная только для первой декады, поэтому серьёзные операции в этом месяце нежелательны. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей тоже почти полностью негативный. Исключением является лишь промежуток 6 – 7 марта. На эти же дни приходится положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, что указывает на взаимосвязь. Далее до 20 марта работа с местными партнёрами не рекомендуется. С этой даты на Водолеев начнут воздействовать гармоничные аспекты Луны с Юпитером и Плутоном, которые сформируют благоприятные условия для продвижения в совместной работе. Также в этот момент поддержку Водолеям окажет гармоничный аспект Солнца с Меркурием, в связи с чем вероятно возникновение продуктивной идеи или появление неких внешних позитивных факторов, которые сдвинут дело с мёртвой точки.

В первой декаде марта у Водолеев-мужчин полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы тоже благоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по работе с финансами. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными партнёрами подходит только промежуток 6 – 7 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин на период 11 – 14 марта положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами (на остальные дни прогноз отрицательный). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность по-прежнему оцениваются негативно.

У Водолеев-женщин сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается отрицательно, за исключением 20 марта. Прогноз по выполнению основной работы, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности негативный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы подходит промежуток 24 – 29 марта. Прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Водолеев-женщин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Основная работа, взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов характеризуются негативно.

Рыбы

В марте гороскоп у Рыб-мужчин показывает, что для работы более благоприятной будет первая половина месяца, поскольку в этой части преобладают гармоничные аспекты, а во второй большую силу имеют напряжённые. Правда, все аспекты, влияющие на профессиональную деятельность, будут краткодействующими, поэтому ни те, ни другие серьёзного влияния на ситуацию не окажут. Месяц будет относительно ровным. Наилучшим можно считать прогноз по финансовой деятельности: здесь только в промежуток 20 – 23 марта, из-за напряжённого аспекта Марса с Венерой, могут возникнуть разногласия с партнёрами, или, возможно, это будет неполучение ожидаемой выгоды. В прогнозе по сотрудничеству с местными партнёрами этот промежуток тоже отмечен как неблагоприятный, соответственно, Рыбы имеют возможность заранее учесть этот момент. Кроме того, осложнения с ними возможны в предшествующие дни 16 – 19 марта, когда Рыбы могут неудачно приняться за осуществление бесперспективной идеи. Ещё один сомнительный момент – 3 марта, когда от Рыб потребуется сдержанность в эмоциях и способность к компромиссу. В этот день не следует настаивать на своём предложении. Вообще, в марте желательно не начинать никаких крупных проектов. Основная профессиональная деятельность будет идти с переменным успехом: неблагоприятными для работы будут, по гороскопу, 1, 3, 8 – 10, 16 – 19, 22 – 25 марта. Рыбы в эти периоды будут сталкиваться с разнообразными мелкими, как правило, помехами, которые будут тормозить активность, но значительного ущерба не причинят. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно до 18 марта – на остальные дни прогноз в основном неблагоприятный.

У Рыб-женщин гороскоп в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Судя по напряжённому аспекту Нептуна с Марсом, Рыбы в этом месяце будут двигаться в неверном направлении или их внимание будет отвлечено второстепенными обстоятельствами, которые, тем не менее, не получится игнорировать. Прогноз по основной работе, за исключением 6 – 7 марта, отрицательный до конца месяца. В связи с этим, Рыбам не следует заниматься чем-либо рискованным и важным. Также полезно будет отстраниться от коллектива и действовать в одиночку – либо по своему плану, либо как подсказывают обстоятельства. Нежелательно проявлять лидерские качества и принимать на себя ответственность. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет неустойчивым, но скорей всего в этом месяце никаких важных задач решать не придётся. Наиболее спокойной обстановка будет в третьей декаде. Работа с далёкими партнёрами будет успешной в первой половине месяца, до 15 марта, и преимущественно неудачной во второй. Прогноз по финансовой деятельности практически полностью неблагоприятный. Период в целом подходит для выполнения текущей работы, в течение всего месяца возможны разовые успехи, которыми Рыбы не должны вдохновляться, чтобы не создать себе проблем. Во второй половине марта не следует проявлять инициативы и пытаться осуществлять собственные идеи и планы, так как астрологическая ситуация явно не способствует этому. Все важные дела лучше перенести в будущее.

В первой декаде марта у Рыб-мужчин полностью положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной профессиональной деятельности благоприятен только на промежуток 6 – 7 марта, а по взаимодействию с местными деловыми партнёрами – на период 5 – 9 марта.

У Рыб-женщин тоже положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам негативный. Также отрицательно характеризуется основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами.

Во второй декаде у Рыб-мужчин прогноз по финансам положительный на весь период, за исключением 20 марта. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное, не считая 19 – 20 марта. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 16 марта положительный, а затем негативный.

У Рыб-женщин прогноз по основной деятельности и финансам полностью отрицательный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 11 – 15 марта, а для работы с далёкими – только 11 – 13 марта.

В третьей декаде у Рыб-мужчин финансовая деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами в промежуток 21 – 23 марта оценивается отрицательно, а в остальные дни – положительно. Прогноз по основной работе на промежуток 22 – 25 марта отрицательный, а на остальные дни благоприятный. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет успешным 28 – 31 марта.

У Рыб-женщин относительно благоприятным выглядит прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа, финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими партнёрами характеризуется негативно.

Москва, Денис Вербицкий

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