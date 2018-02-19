На Южном Урале женщина убила бывшего шнуром от телефона

Жительница Кыштыма задушила бывшего мужа за равнодушие к ребенку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на субботу, когда нетрезвая горожанка пришла на разборки к бывшему возлюбленному, выпивавшему у себя дома. Гостья начала высказывать экс-супругу претензии по поводу того, что тот не участвует в воспитании их общего сына. Словесная перепалка закончилась плачевно.

Женщина схватила лежавшее на столе зарядное устройство для мобильного телефона и накинула его обидчику на шею. Пьяный кыштымец не мог сопротивляться, а нападавшая затягивала шнур до тех пор, пока обидчик не перестал двигаться, сообщает «Кыштымский рабочий».

Осознав, что убила бывшего мужа, гостья сдалась полиции. Подозреваемую задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Отметим, ранее горожанка не привлекалась к административной и уголовной ответственности. За убийство человека ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Димова

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