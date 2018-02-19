В Карабаше лихач на «девятке» протаранил мемориал славы, есть погибшие

В Карабаше водитель легковушки скончался, врезавшись в мемориал славы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, нетривиальная авария произошла минувшей ночью на улице Освобождение Урала.

37-летний мужчина за рулем ВАЗ-21093 не справился с управлением и на скорости влетел в стену комплекса с именными табличками героев войны.

Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области

В результате столкновения пассажиры легковушки 28 лет и 31 года с различными травмами госпитализированы. Виновник аварии скончался на месте. Машина получила серьезные повреждения. Также подлежит реставрации разрушенный мемориал славы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Известно, что мужчина за рулем «девятки» не имел водительского удостоверения. Был ли бесправник в момент аварии пьян, в настоящий момент устанавливается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.02.18

В Челябинске закрыли главный ледовый городок. / На Южном Урале женщина убила бывшего шнуром от телефона. / В Челябинской области перед судом предстанет бесправница, покалечившая подростка с погоне за телефоном. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»