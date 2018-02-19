В Верхнем Уфалее младенец погиб, оставшись без лечения

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти грудного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Верхнего Уфалея, сообщение о гибели трехмесячного малыша в одном из домов на улице Ельцова поступило 18 февраля. Прибывшая на место оперативная группа следов насильственной смерти на теле младенца не обнаружила.

По словам матери, за несколько дней до случившегося ребенок сильно заболел – у него поднялась очень высокая температура.

15 февраля на осмотр младенца прибыла участковый врач. Педиатр, сходу не определив причину резкого скачка температуры, посоветовала матери на следующее же утро лечь с малышом в стационар. Между тем, горожанка предписание медика проигнорировала. Сбив температуру, женщина продолжила лечение в домашних условиях.

В ночь на воскресенье малыш стал громко хрипеть и кашлять во сне, однако даже это не заставило взрослых немедленно вызвать скорую. По словам руководителя следственного отдела Евгения Быкова, женщина позвонила врачам, когда кроха уже не подавал признаков жизни.

По некоторым данным, семья, в которой воспитывается еще один ребенок, характеризуется как социально неблагополучная.

Точную причину смерти младенца установят по итогам медицинской экспертизы. Тогда же будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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